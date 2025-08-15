Căn hộ dưới 60 m2 vẫn lắp bồn tắm

Sống trong căn hộ 58 m2, gia đình bà Bích Ngọc lắp bồn tắm để hỗ trợ người lớn tuổi ngâm nước ấm, nhưng không gian chật hẹp khiến việc di chuyển và vệ sinh trở nên khó khăn.

Các căn hộ chung cư phổ biến hiện nay, đặc biệt phân khúc 1-2 phòng ngủ, thường có diện tích từ 45 m2 đến 75 m2. Phòng vệ sinh thường gói gọn trong một không gian tích hợp giữa khu vực tắm và toilet, đôi khi chỉ ngăn cách bằng vách kính.

Căn hộ 55 m2 của chị Thu Hà, 38 tuổi, ở TP HCM ban đầu cũng vậy. Phòng tắm của nhà chị Hà chỉ rộng khoảng 3,5 m2, gồm bồn cầu, lavabo và vòi sen đứng. Nhưng sau khi có con đầu lòng, cảm thấy cần một không gian tắm riêng biệt để giảm căng thẳng, chị Hà chọn một chiếc bồn tắm composite kích thước nhỏ, đặt sát tường để không chiếm quá nhiều chỗ. Chi phí khoảng 25 triệu đồng cho bồn tắm, cải tạo đường ống nước và làm lại sàn.

Bồn tắm kích thước chiều ngang chỉ 1,2 m giúp chị Hà có thêm thời gian thư giãn sau một ngày dài. Ảnh nhân vật cung cấp

Với chị Hà, chiếc bồn tắm mang lại giá trị về mặt tinh thần và thể chất. Chị thường ngâm mình trong nước ấm pha muối tắm vào buổi tối, giúp cải thiện giấc ngủ và giảm đau mỏi cơ. Không những thế, con gái chị cũng rất thích được tắm trong bồn.

Nhưng không phải mọi trường hợp đều suôn sẻ như vậy. Với gia đình bà Bích Ngọc (Hà Đông, Hà Nội), lắp bồn tắm nhiều nhược điểm hơn lợi ích. Bà Ngọc và gia đình con trai sống trong căn hộ chung cư 58 m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh của gia đình. Phòng tắm chỉ rộng 3 m2, thiết kế ghép chung bồn cầu tương tự nhiều căn hộ khác.

Con trai bà quyết định lắp bồn tắm để hỗ trợ mẹ, người mắc bệnh khớp, ngâm nước ấm giảm đau. Gia đình chọn bồn tắm acrylic giá 10 triệu đồng, nhưng quá trình lắp đặt gặp khó khăn do phải điều chỉnh hệ thống thoát nước cũ của tòa nhà.

Việc lắp bồn khi diện tích phòng tắm nhỏ hẹp cũng mang lại nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Đầu tiên là không gian hạn chế. Phòng tắm vốn đã chật hẹp nay trở nên khó di chuyển hơn, đặc biệt với người lớn tuổi. Bà Ngọc cho biết, mỗi lần bước vào bồn, bà phải cẩn thận để tránh trượt ngã và việc lau chùi hàng tuần cũng mất thời gian.

Chưa kể, bồn tắm chiếm khoảng 40% diện tích sàn, khiến việc lưu trữ đồ dùng cá nhân khó khăn. Vệ sinh cũng là vấn đề, nếu không làm sạch kỹ lưỡng, bồn dễ tích tụ cặn bẩn và vi khuẩn, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe như nhiễm nấm da.

Ngoài ra, bồn tắm không được sử dụng thường xuyên như dự tính, chủ yếu vì mất thời gian chờ nước đầy và xả, không phù hợp với nhịp sống hàng ngày. Cuối cùng, việc cải tạo này làm giảm tính linh hoạt của phòng tắm, khiến các thành viên gia đình phải chờ đợi lẫn nhau trong giờ cao điểm.

Phòng vệ sinh quá nhỏ nên việc lắp đặt bồn tắm chiếm nhiều diện tích. Ảnh nhân vật cung cấp

Với nhiều hộ gia đình sống tại chung cư, việc cải tạo phòng vệ sinh lắp thêm bồn tắm giúp nâng cấp tiện nghi sống. Tuy nhiên, sự đánh đổi về diện tích, chi phí, thiết kế và bảo trì cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài thẩm mỹ, nó còn liên quan trực tiếp đến công năng và sự thuận tiện trong sinh hoạt lâu dài.

Về ưu điểm, bồn tắm cung cấp lợi ích sức khỏe rõ rệt như giảm căng thẳng, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ phục hồi cơ thể, đặc biệt cho những người làm việc văn phòng hoặc có vấn đề sức khỏe. Nó cũng thúc đẩy sự gắn kết gia đình thông qua các hoạt động chung với con cái.

Tuy nhiên, nhược điểm là chiếm dụng không gian, tăng chi phí ban đầu và vận hành (nước, điện, bảo dưỡng), cũng như rủi ro vệ sinh và an toàn nếu không được lắp đặt đúng cách. Trong các căn hộ chung cư, việc cải tạo còn phụ thuộc vào quy định của ban quản lý tòa nhà để tránh ảnh hưởng đến cấu trúc chung.

KTS Huỳnh Xuân Hải - Công ty cổ phần Thiết kế, xây dựng và đào tạo Kiến Thiết Việt - cho biết với phòng tắm 3-4 m2 trong căn hộ dưới 60 m2, bồn tắm nên chiếm tối đa 30-40% diện tích để đảm bảo thuận tiện di chuyển và vệ sinh. Kích thước bồn phù hợp cho phòng tắm nhỏ là dài 1,2-1,4 m, rộng 0,7-0,75 m. Gia chủ nên ưu tiên bồn nằm ngắn hoặc bồn góc để tiết kiệm diện tích. Bên cạnh đó, bồn tắm đứng kết hợp vách kính cũng giúp tối ưu công năng.

Khi lắp đặt, KTS Hải cho rằng gia chủ cần đảm bảo sàn dốc 1-1,5% về phía phễu thoát và chống thấm kỹ quanh chân bồn, tường tiếp xúc; kiểm tra khả năng chịu tải sàn, nhất là với gác lửng hoặc công trình cải tạo, vì bồn đầy nước và người dùng có thể nặng 250-350 kg. Hệ thống thông gió cho phòng tắm cũng cần có quạt hút hoặc cửa sổ để tránh ẩm mốc.

Bên cạnh đó, gia chủ nên chọn bồn tắm bằng loại vật liệu dễ vệ sinh như acrylic, composite, đặt bồn sát tường để hạn chế khe hở đọng nước. Rèm hoặc vách kính giúp ngăn nước bắn ra ngoài. Trước khi thi công, chủ nhà cần có sự chấp thuận của ban quản lý chung cư do việc cải tạo có thể ảnh hưởng kết cấu, hệ thống cấp thoát nước và điện của tòa nhà.

