Căn hộ dual-key '2 trong 1' ở thành phố đảo Phú Quốc

Căn hộ Sun Grand City Hillside Residence được thiết kế đa công năng, vừa để chủ nhân nghỉ dưỡng, vừa mang về lợi nhuận từ cho thuê.

Từng sống tại Singapore hơn 10 năm trong căn hộ dual-key, anh Phan Mạnh quyết tâm khi trở về Việt Nam cũng sẽ sở hữu căn hộ như vậy. Theo anh, loại căn hộ hai chìa khóa dual key phổ biến tại Singapore vì tính tiện lợi. Chủ nhân vừa ở vừa có thể cho thuê phòng bên cạnh mà vẫn đảm bảo tính riêng tư cách biệt, đồng thời cũng dễ dàng quản lý khách.

"Vào mùa super sale của Singapore, dạng căn hộ này rất đông khách du lịch thuê theo hình thức Airbnb. Căn của tôi luôn kín lịch đặt. Khi quyết định về Việt Nam sống cùng gia đình, tôi cũng muốn đầu tư một căn dual-key ở Phú Quốc để định cư và sinh lời. Ngay khi phân khu The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residencera mắt, tôi nhanh chóng đặt mua một căn", anh Phan Mạnh chia sẻ.

Căn hộ dual-key xuất hiện tại phân khu The Hill - dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Dual-key là dạng căn hộ được thiết kế theo mô hình "2 trong 1", sau khi vào chung cửa chính thì tách ra thành 2 căn hộ độc lập với 2 chìa khóa cửa riêng. Mỗi căn hộ đều sở hữu đầy đủ tiện nghi gồm phòng ngủ, phòng bếp, WC và ban công hoặc lô gia riêng biệt. Hình thức phổ biến nhất là một căn hộ lớn 2 phòng ngủ và một căn hộ nhỏ một phòng ngủ riêng biệt. Nhờ tính riêng tư mà các căn hộ dual-key có thể dễ dàng biến hóa công năng theo nhu cầu của gia chủ.

Bên cạnh đó, căn hộ dual-key còn thích hợp với các đại gia đình khi con cái và cha mẹ có thể sống cùng nhau song vẫn tách biệt trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, gia chủ có thể tùy biến trong mục tiêu sử dụng khi vẫn sống trong một căn hộ và cho thuê căn còn lại. Điều này vừa đảm bảo nhu cầu an cư lẫn kinh doanh sinh lời mỗi tháng.

Căn hộ The Hill được bàn giao hoàn thiện nội thất theo phong cách Santorini.

Đại diện Sun Property (Thành viên Sun Group) cho biết, Sun Grand City Hillside Residence là một trong những dự án phức hợp với các tòa căn hộ cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc nên từ khi ra mắt đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Dòng căn hộ "2 trong 1", mang công năng kép như dual-key tại phân khu The Hill được nhiều khách hàng quan tâm do số lượng có hạn.

Nhà đầu tư mua căn hộ dual-key của The Hill còn hưởng chính sách bàn giao hoàn thiện nội thất phong cách Santorini. Không chỉ sở hữu căn hộ đa năng, khách hàng còn nhận toàn bộ nội thất của công ty AA để khai thác kinh doanh, giúp tiết kiệm thời gian, thu hồi dòng tiền.

Theo các chuyên gia, xu hướng cho thuê căn hộ Airbnb đang phát triển mạnh mẽ. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế rất yêu thích loại hình này. Thống kê của Sở Du lịch Phú Quốc cho thấy, tính chung giai đoạn 2010 - 2019, mỗi năm tốc độ tăng trưởng lượt du khách và doanh thu từ du lịch khoảng 20-30%. Mới đây, đảo Ngọc còn lọt top 100 điểm đến hấp dẫn nhất do Tạp chí Time bình chọn. Cánh cửa cho dịch vụ cho thuê căn hộ cao cấp đang rộng mở với những dự án có tiện ích đồng bộ, gần gũi với nhịp sống địa phương cùng vị trí thuận tiện cho khách du lịch tới các điểm vui chơi giải trí như ở Nam đảo.

Căn hộ dual-key tại The Hill ra đời mang lại kênh đầu tư giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nằm tại vị trí cao nhất của thị trấn Địa Trung Hải bên bờ biển phía Tây Nam Phú Quốc, căn hộ The Hill sở hữu tầm nhìn bao quát toàn bộ những công trình điểm nhấn của Nam đảo như tháp đồng hồ cao 75m, ga đi cáp treo Hòn Thơm, sân khấu Vortex, Cầu Hôn, những tác phẩm nghệ thuật đậm chất châu Âu và biển trời An Thới.

Phối cảnh dự án The Hill.

Bên cạnh đó, ngay phía sau dự án là Sun Grand City New An Thoi, khu đô thị đảo được quy hoạch bài bản, mang âm hưởng địa phương hòa cùng cuộc sống hiện đại. Vị trí của The Hill là bảo chứng về tiềm năng cho thuê căn hộ dịch vụ Airbnb ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Với vốn đầu tư bằng với một căn hộ thông thường, chủ nhân của căn hộ dual-key có thể sở hữu tới hai tài sản riêng biệt, mang lại nhiều lợi nhuận.

Chưa kể, Phú Quốc mới đây được International Living đánh giá là hòn đảo thích hợp nhất thế giới để nghỉ hưu. Xu hướng về hưu sớm ở tuổi 40 hay thậm chí các bạn ngoài 30 đã tìm đến những miền đất mới để theo đuổi đam mê cũng dễ dàng được hiện thực hóa ngay căn hộ dual-key tại The Hill. Chủ nhân căn hộ dual-key tại The Hill không chỉ có lợi khi sinh sống ở đây mà còn yên tâm khi có nguồn tiền ổn định từ việc cho thuê phần căn hộ còn lại.

Bể bơi trong dự án.

Ngay trong dự án cũng có hệ thống tiện ích đầy đủ như bể bơi vô cực, sky lounge, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, các shophouse khối đế, cùng tổ hợp tiện ích chung của thị trấn Địa Trung Hải, các quảng trường, công viên, hệ thống y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, bãi xe và hạ tầng kỹ thuật... đảm bảo đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, nghỉ dưỡng của cư dân The Hill.

"Dù nghỉ dưỡng, cho thuê sinh lời hay mua bán, chuyển nhượng... căn hộ dual-key tại The Hill đều phù hợp với nhà đầu tư, đón đà phục hồi của du lịch đảo Ngọc sau đại dịch", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Tâm Anh