Căn hộ du lịch Felicia đón xu hướng co-living tại Đà Nẵng

Felicia Ocenview Apart-Hotel chú trọng không gian chia sẻ, tăng tính kết nối và khả năng sáng tạo, đáp ứng xu hướng mới của giới trẻ.

Co-living là mô hình sống hiện đại với những không gian chung được chia sẻ bởi nhóm người trẻ có cùng sở thích hay công việc giống nhau. Xuất phát từ xu hướng "workation - làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng" đang lan rộng trên thế giới, mô hình co-living kết hợp co-working cũng ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Một trong những khu vực đón xu hướng co-living kết hợp co-working mạnh là Đà Nẵng, địa phương thu hút nguồn vốn FDI lớn, giữ mức tăng trưởng thuộc nhóm đầu cả nước. Thành phố cũng tập trung hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư từ nước ngoài lựa chọn sinh sống và làm việc. Giai đoạn sau dịch bệnh, nhiều nhóm du khách đến Đà Nẵng có xu hướng làm việc kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn và khám phá du lịch.

Không gian co-living ưu tiên diện tích rộng rãi, tăng khả năng kết nối và chia sẻ. Ảnh: Felicia

Dự án Felicia OceanView Apart-Hotel được định hướng phát triển theo mô hình co-living và co-working tại Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường trung tâm sôi động bậc nhất Đà Nẵng. Vị trí dự án trực diện bãi biển Mỹ Khê - Top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn.

Với lối thiết kế sinh động dựa theo phong cách Neo-memphis đa sắc màu, Felicia Ocean View Apart-Hotel chú trọng vào không gian chia sẻ và tăng tính kết nối. Dự án theo lối kiến trúc mở, thu hút cộng đồng cư dân cùng chung sở thích.

Đại diện chủ đầu tư cho biết các tiện ích đa màu sắc tại dự án được xây dựng theo mô hình co-living và co-working ưu tiên tính sáng tạo, thu hút khách du lịch. Chuỗi tiện ích nổi bật phải kể đến khu làm việc sáng tạo, hồ bơi vô cực trên tầng thượng kết hợp quầy bar, nhà hàng Licia Tapas phong cách Tây Ban Nha, không gian thư giãn... cùng nhiều tiện ích giải trí kết hợp mang tính kết nối, thu hút du khách.

Vị trí trực diện bãi biển Mỹ Khê của Felicia OceanView Apart-Hotel. Ảnh: Felicia

Đặc biệt, dự án có sự đồng hành của The Ascott Limited - tập đoàn nổi tiếng thế giới về quản lý lưu trú, điều hành chuỗi căn hộ dịch vụ, thông qua thương hiệu lyf sẽ đưa mô hình co-living và co-working đến Đà Nẵng. Thương hiệu lyf đã phát triển tại 9 quốc gia, đặc biệt tại Singapore với tỷ lệ lấp phòng trên 85%. Sự góp mặt của lyf by The Ascott Limited được kỳ vọng gia tăng lợi thế khai thác, giá trị thuê phòng, bảo chứng giá trị của bất động sản du lịch mà nhiều nhà đầu tư tìm kiếm.

Dự án tập trung phát triển không gian mở, gia tăng kết nối. Ảnh: Felicia

Mới đây, chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng của Felicia OceanView Apart-Hotel. Theo đó, khách hàng thanh toán trước 15%, tương đương 283 triệu đồng có thể sở hữu căn hộ du lịch co-living kết hợp co-working tại Đà Nẵng. Những khách hàng sử dụng phương thức thanh toán nhanh 95% sẽ được chiết khấu lên tới 13% giá trị căn hộ.

Khách hàng được VietinBank hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn gốc 18 tháng. Ngoài ra khách hàng sẽ nhận ngay lợi nhuận cho thuê 5% năm đầu tiên tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, 4 năm tiếp theo sẽ nhận lợi nhuận tối thiểu 6% giá trị sản phẩm, cùng 20 đêm nghỉ dưỡng miễn phí.

Diệp Anh