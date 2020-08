Căn hộ diện tích vừa và nhỏ Vinhomes hút khách trong Covid-19

Dự án Vinhomes Ocean Park gần cán mốc bàn giao 10.000 căn hộ trong đó đa phần là diện tích vừa, nhỏ nhờ thiết kế linh hoạt và chính sách bán hàng ưu đãi từ chủ đầu tư.

Theo Vinhomes, mỗi đợt mở bán, dòng căn hộ của Vinhomes Ocean Park đều ghi nhận thanh khoản tốt vì vừa đáp ứng tiêu chí sở hữu căn hộ tối ưu diện tích, thiết kế thông minh, đồng thời mang đến cho khách hàng môi trường sống mới với hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích "All in One" (tất cả trong một).

Bên cạnh những không gian cố định như phòng ngủ, nhà tắm, phòng bếp, chủ đầu tư thiết kế một không gian "cộng thêm" có thể linh hoạt về công năng sử dụng tùy theo nhu cầu của chủ nhân. Gia chủ có thể tùy biến không gian này thành phòng ngủ mini, nơi làm việc, đọc sách...

Không gian "cộng 1" là một sáng tạo mới trong thiết kế layout của chủ đầu tư Vinhomes.

Khi tung sản phẩm này ra thị trường, giới chuyên gia đánh giá nắm bắt đúng phong sống tối giản trên thế giới và tại Việt Nam. Phong cách thiết kế này khuyến khích chủ nhà tối ưu hóa diện tích sử dụng, ưu tiên lựa chọn đồ nội thất thông minh.

Theo chủ đầu tư, việc sở hữu một căn hộ diện tích vừa và nhỏ còn giúp giảm gánh nặng tài chính đầu tư ban đầu. Thay vì cố mua một căn hộ diện tích lớn trong khi nhu cầu chưa thực sự bức thiết, chỉ cần có trong tay 400-500 triệu đồng (tương đương 30% giá trị căn hộ), khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại Vinhomes Ocean Park.

Với số vốn này, khách hàng được tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái cảnh quan, dịch vụ, tiện ích phức hợp như biển hồ nước mặn 6,1ha, hồ Ngọc Trai 24,5ha, hồ San Hô, 6 công viên BBQ, công viên gym với hàng trăm máy tập, 150 sân thể thao, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời... "Đây còn là giấy thông hành để khách hàng gia nhập vào cộng đồng cư dân văn minh quốc tế tại đây", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phối cảnh toàn bộ dự án.

Ngoài sản phẩm chất lượng, các dự án của Vinhomes còn được đánh giá cao nhờ chính sách tài chính linh hoạt. Đợt này, Vinhomes đưa ra giải pháp tài chính "Ở hơn 2 năm, trả 0 đồng", áp dụng riêng cho các khách hàng lựa chọn căn hộ 1 phòng ngủ + 1 và 2 phòng ngủ + 1 tại phân khu Sapphire 1 của Vinhomes Ocean Park.

Theo đó, khách hàng được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 28 tháng từ ngày giải ngân, áp dụng có điều kiện. Khách hàng có thể nhận nhà về ở ngay từ tháng 11/2020 đến 1/2021 (tùy theo tiến độ bàn giao từng tòa căn hộ) và có hơn 2 năm về ở mà không phải lo gánh nặng tài chính.

Từ 4/8, chủ đầu tư còn tặng gói căn hộ thông minh Smart Home tiêu chuẩn Gold cho khách mua tòa S1.02, phân khu Sapphire 1. Người mua căn hộ tòa S2.06, S2.07, S2.08, S2.09 - phân khu Sapphire 2 được tặng voucher miễn phí 3 năm học phí tại hệ thống trường Vinschool Ocean Park, không bao gồm THPT, tương đương 180 triệu đồng. Khách mua tất cả các dòng sản phẩm căn hộ đều nhận voucher mua xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng.