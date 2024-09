Căn hộ dịch vụ tăng giá thuê

TP HCMGiá thuê căn hộ dịch vụ tiếp tục tăng trưởng 10-15% trong nửa đầu quý III, chủ yếu ở loại hình thuê ngắn hạn.

Thanh Đỗ (nhà phát triển nội dung) đang thuê căn hộ studio 24 m2 tại dự án trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, cho biết đơn vị quản lý tòa nhà vừa thông báo từ đầu tháng 9, giá thuê sẽ tăng từ 14 triệu đồng lên 15 triệu đồng mỗi tháng. Giá thuê trong ngày cũng sẽ tăng thêm 5 USD trên mức giá 50 USD (tương đương 1,2 triệu đồng) hiện tại.

"Tòa nhà nâng cấp thêm một số dịch vụ và thay mới nội thất nên điều chỉnh giá thuê", anh Thanh cho hay.

Chị Mỹ Dung, quản lý kinh doanh một công ty chuyên vận hành căn hộ dịch vụ tại trung tâm TP HCM, nói giá thuê loại hình này đã tăng 10-15% so với cuối năm ngoái, tập trung vào các tòa nhà trung và cao cấp khu vực Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 1, 4, 7.

"Mức tăng trên 10% chủ yếu dành cho thuê ngắn hạn, với khách thuê dài hạn, mức tăng chỉ khoảng 5-7% nên không tạo ảnh hưởng lớn đến công suất thuê", chị Thảo nói thêm.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM (quận 1). Ảnh: Quỳnh Trần

Khảo sát của VnExpress cho thấy, trong nửa đầu quý III, nhiều tòa nhà căn hộ dịch vụ trên khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 1,3 và 4 bắt đầu điều chỉnh tăng giá thuê so với cuối năm ngoái, chủ yếu rơi vào nhóm thuê ngắn hạn.

Theo đó, cuối năm 2023, giá thuê các căn studio 1 phòng ngủ thuộc dòng phổ thông là khoảng 700.000 đồng một đêm, hiện tại đều lên mức 800.000 đồng một đêm. Những căn cao cấp hơn, giá sẽ từ 1,2-1,5 triệu đồng một đêm; căn 2-3 phòng ngủ dao động 1,7-2,4 triệu đồng tùy loại hình. Các căn 3 phòng ngủ cho thuê theo nhóm có giá từ 3-4 triệu đồng mỗi đêm. Nhìn chung, giá thuê theo ngày đã tăng ít nhất 10% so với cuối năm 2023.

Anh Nguyễn Quốc Dũng, quản lý một chuỗi kinh doanh căn hộ dịch vụ quy mô 92 phòng trên khu vực đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, chia sẻ giá thuê các căn hộ dịch vụ studio 1 phòng ngủ phân khúc bình dân tại đây từ 650.000 đồng một đêm đã tăng lên khoảng 750.000-800.000 đồng mỗi đêm, căn 2-3 phòng ngủ có giá từ 1,2-2,3 triệu đồng một đêm. Dù vậy, giá thuê theo tháng vẫn giữ ổn định từ 14-27 triệu đồng một tháng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 80%. Các căn 1 phòng ngủ có lượng booking đạt trên 90%.

Ở phân khúc cao cấp, một công ty kinh doanh 255 căn hộ dịch vụ theo mô hình thuê chung cư và căn hộ officetel tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cũng cho hay so với cuối năm ngoái, giá thuê các căn hộ dịch vụ tính theo ngày hầu hết đều tăng 10-15%, trung bình từ 850.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một đêm với căn studio nội thất cơ bản và từ 1,5-2,5 triệu đồng một đêm với căn cao cấp 2 phòng ngủ.

"Chúng tôi vẫn cố gắng giữ ổn định giá cho khách thuê dài hạn, chủ yếu tăng ở các giao dịch thuê ngắn ngày", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam, quý II, giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại TP HCM tiếp tục tăng. Cụ thể, giá thuê trung bình đạt 513.000 đồng mỗi m2 một tháng, tăng thêm 1% so với quý trước. Riêng giá thuê 14 dự án căn hộ dịch vụ hạng A (cao cấp) và B (trung cấp) tăng 3% theo quý. Căn hộ hạng C (bình dân) sau đợt tăng mạnh quý đầu năm hiện vẫn giữ mức ổn định, cao hơn 8% so với cuối năm 2023. Công suất thuê căn hộ dịch vụ đạt 79%, các dự án hạng A vẫn duy trì trên 80% nhờ nhu cầu lưu trú dài hạn tốt.

Trước đó, dữ liệu của nền tảng bất động sản trực tuyến Nhà Tốt, cũng chỉ ra nửa đầu năm nay, giá căn hộ cho thuê tại hơn một nửa quận, huyện ở TP HCM tăng 4-40%. Một số khu vực như quận 4, Phú Nhận TP Thủ Đức tăng trung bình từ 12-27% so với năm 2023.

Lý giải nguyên nhân tăng giá thuê, anh Lê Văn Bình, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh căn hộ dịch vụ tại TP HCM, cho rằng do chi phí vận hành tốn kém hơn và nhu cầu lưu trú dài hạn phục hồi tích cực. Không chỉ ở nhóm khách du lịch, chuyên gia nước ngoài mà cả nhu cầu thuê từ nhóm khách nội địa cũng có sự cải thiện rõ rệt.

"Ngoài ra, một số chung cư cao cấp đang hạn chế việc cho thuê theo mô hình airbnb, thúc đẩy khách lưu trú ngắn hạn tìm đến các căn hộ dịch vụ cao cấp", anh Bình nói thêm.

Dù vậy, anh cho rằng đà tăng này không tạo nhiều ảnh hưởng do chủ yếu tăng với nhóm thuê ngắn hạn, trong khi với khách thuê dài hạn (đang chiếm 60-70%) thì giá thuê ít biến động, có điều chỉnh cũng trong khoản 5%.

Bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM, nhận định đà tăng giá căn hộ dịch vụ được trợ lực nhờ tình hình hoạt động tốt. Sự trở lại của các chuyên gia nước ngoài và nhu cầu lưu trú dài hạn từ các doanh nghiệp vẫn đang tăng trưởng ổn định giúp chủ nhà tự tin hơn trong điều chỉnh giá thuê.

Một trong những ưu thế của TP HCM là nguồn cung căn hộ dịch vụ tại đây khá đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Các doanh nghiệp đang tập trung vào phát triển loại hình căn studio và 1 phòng ngủ, giá thuê phù hợp với nhiều nhóm khách, từ chuyên gia nước ngoài, du khách lưu trú ngắn ngày, lao động trẻ ... nên tỷ lệ lấp đầy khá tốt.

Dù vậy, sự tăng trưởng của thị trường căn hộ dịch vụ tại TP HCM vẫn phải đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ mô hình cho thuê truyền thống và sự chững lại của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, phân tích trong ba năm gần đây, TP HCM có khoảng 40.000 căn chung cư đã bàn giao được đưa vào cho thuê. Số lượng căn hộ cho thuê theo hình thức truyền thống đang là đối trọng cạnh tranh gắt gao với loại hình căn hộ dịch vụ. Bên cạnh đó, nguồn cầu phân khúc này được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI, nhưng dòng vốn này đang có tín hiệu phát triển chậm lại ở TP HCM, do đó, triển vọng tương lai sẽ có nhiều thách thức.

Trong năm 2025, TP HCM dự kiến chỉ có thêm khoảng 600 căn hộ dịch vụ đến từ 9 dự án mới ra mắt, 63% trong số đó sẽ nằm ở quận 1. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các chuyên gia cho rằng những đơn vị vận hành căn hộ dịch vụ cần tập trung cải thiện chất lượng và đẩy mạnh các hình thức hoạt động đa dạng hơn để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Phương Uyên