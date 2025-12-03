Căn hộ dịch vụ Onehome Thủ Thiêm Villa ứng dụng 'xây nhà bao thuê'

Tòa nhà căn hộ dịch vụ được Onecons thiết kế và thi công, vận hành theo mô hình ‘xây nhà bao thuê’, nhằm tạo dòng tiền từ khi chủ đầu tư ký hợp đồng.

Mô hình ‘xây nhà bao thuê’ do Onecons phát triển, cung cấp trọn gói các bước từ thiết kế, thi công đến vận hành. Trong cùng hệ sinh thái, Onehome sẽ đầu tư thêm thiết bị và trực tiếp vận hành theo hình thức thuê khoán trọn gói, ký hợp đồng thuê nhà ngay khi hợp đồng xây dựng được ký kết. Điều này có thể giúp chủ nhà tạo dòng tiền ổn định, giảm rủi ro trong quá trình khai thác.

Thiết kế mặt tiền Onehome Thủ Thiêm Villa. Ảnh: Onehome

Theo đó, Onehome Thủ Thiêm Villa đặt trên khu đất hơn 400 m2 tại phường Cát Lái (Thạnh Mỹ Lợi cũ), có kiến trúc liên tầng, chủ yếu là đường cong, tạo mặt tiền mềm mại. Kiến trúc sư Onecons cho biết, việc sử dụng mảng cong nhằm giảm cảm giác nặng nề, mở rộng độ thoáng về mặt thị giác so với kiểu khối vuông đặc trưng nhà phố.

Thang xoắn đặt giữa hai khối nhà tạo điểm nhấn kiến trúc, có chức năng như lối thoát hiểm ngoài trời, tách biệt giao thông nội bộ bên trong. Với kinh nghiệm thiết kế nhiều dự án căn hộ dịch vụ, Onecons bố trí layout mặt bằng mỗi sàn theo hướng tối ưu công năng, đảm bảo các phòng đều thông thoáng và vận hành thuận tiện. Mỗi căn phòng có tiện nghi bếp, máy giặt, bàn làm việc, giường treo riêng tư.

Cầu thang xoắn là điểm nhấn kiến trúc, đồng thời là lối thoát hiểm ngoài trời. Ảnh: Onehome

"Các căn hộ dịch vụ được bố trí thông minh, tối ưu công năng và không gian, mang lại cảm giác "nhà" nhờ bảng màu sáng nhẹ, ánh sáng tự nhiên và cách bài trí gọn gàng, tinh tế", đại diện doanh nghiệp nói. "Do đặc thù mô hình có nhiều phòng trên một tầng, hệ thống M&E và PCCC được chú trọng hơn nhà phố thông thường".

Tiện nghi bên trong căn hộ cho thuê. Ảnh: Onehome

Tòa nhà căn hộ dịch vụ Onehome Thủ Thiêm Villa thuộc hệ thống Onehome, được thiết kế và thi công bởi Onecons Design & Build, là một trong những công trình tiêu biểu áp dụng mô hình ‘xây nhà bao thuê’. Vị trí tòa nhà được kỳ vọng thu hút cư dân trẻ, chuyên gia quốc tế, các gia đình hiện đại có nhu cầu thuê ổn định, có thể khai thác dài hạn.

