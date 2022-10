Căn hộ dịch vụ cho thuê hút khách

TP HCMQuý III, các căn hộ dịch vụ hồi phục tỷ lệ lấp đầy khách thuê với công suất đạt 80%, một số dự án đạt 85-90%, tăng 3-4 lần so với thời điểm bùng dịch.

Báo cáo căn hộ dịch vụ của Savills Việt Nam cho biết, quý vừa qua, sức tiệu thụ của thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê tăng mạnh với 813 căn ghi nhận có hợp đồng thuê. Công suất thuê trung bình toàn thị trường căn hộ dịch vụ đạt 78%, trong đó nhu cầu xuất hiện nhiều nhất ở phân khúc hạng B.

Đơn vị này cho hay, giá thuê trung bình căn hộ dịch vụ toàn TP HCM đạt 521.000 đồng một m2 mỗi tháng. Nhu cầu thuê dài hạn đang hồi phục mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cầu chủ yếu là các chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy đến cuối tháng 9, nhiều khu căn hộ dịch vụ tại quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh (TP HCM) đang có tỷ lệ lấp đầy đạt 75-80%, thậm chí có một số dự án khai thác được 85-90% số phòng.

Tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ tại thành phố hiện tăng gấp đôi so với năm 2020 (chỉ lấp đầy được 30-40%) và tăng gấp 3-4 lần so với đợt cao điểm bùng dịch Covid quý II/2021 (lấp đầy được 20%). Giá chào thuê căn hộ dịch vụ tại nhiều quận nội thành tăng 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường căn hộ dịch vụ khu trung tâm quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Toàn - quản lý một dự án căn hộ dịch vụ tại quận Phú Nhuận, gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) - cho biết chỉ tính riêng nhóm khách thuê là chuyên gia gốc Á đến từ Nhật, Hàn, Ấn Độ có nhu cầu thuê tăng 20% so với quý trước và tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quản lý Nghiên cứu Thị trường Savills TP HCM Cao Thị Thanh Hương cũng nhận định sự trở lại của khách quốc tế đã giúp thị trường dần phục hồi về mức trước đại dịch. Dự kiến đến năm 2025, thành phố sẽ đón nhận thêm nguồn cung 840 căn hộ dịch vụ từ 10 dự án.

Theo bà Hương, lượng tiêu thụ tốt và nguồn cung mới từ căn hộ dịch vụ sẽ là dấu hiệu tích cực để tăng lợi thế cạnh tranh của phân khúc này đối với khách sạn và chung cư cho thuê.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch VNO Group, phân tích nguyên nhân căn hộ dịch vụ cho thuê hồi phục là do du khách quốc tế nhập cảnh vào TP HCM tăng trong quý III. Nguồn cầu từ các doanh nghiệp FDI thuê chỗ ở cho chuyên gia đang mạnh dần đã thúc đẩy nguồn cầu của thị trường cải thiện tích cực hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Hải dự báo xu hướng hồi phục của thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê có thể tiếp tục diễn biến tích cực trong quý IV khi khách quốc tế và chuyên gia đến TP HCM tăng vào mùa cao điểm hội nghị và lễ hội cuối năm đến gần.

Chung nhận định, ông Toàn - quản lý một dự án căn hộ dịch vụ tại quận Phú Nhuận - cho rằng những tháng cuối năm nay, các công ty công nghệ châu Á và châu Âu (chi nhánh tại Việt Nam) có nhiều sự kiện ở TP HCM sẽ giúp nguồn cầu thuê căn hộ dịch vụ tiếp tục đi lên.

Vũ Lê