Căn hộ đập thông 190 m2 giao thoa phong cách Indochine và đồng quê

Hai căn hộ liền kề ở chung cư tại Hà Nội được cải tạo thành một không gian thống nhất có tổng diện tích 190 m2. Chủ nhà lựa chọn kết hợp giữa hai phong cách Indochine và farmhouse, hướng đến một không gian sống mang tinh thần giao thoa, không bị giới hạn theo một khuôn mẫu cố định.