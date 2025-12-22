Căn hộ đập thông 190 m2 giao thoa phong cách Indochine và đồng quê

Hai căn hộ liền kề ở chung cư tại Hà Nội được cải tạo thành một không gian thống nhất có tổng diện tích 190 m2. Chủ nhà lựa chọn kết hợp giữa hai phong cách Indochine và farmhouse, hướng đến một không gian sống mang tinh thần giao thoa, không bị giới hạn theo một khuôn mẫu cố định.
Việc kết hợp 2 phong cách không tạo cảm giác hoài cổ nặng nề mà hướng tới không gian sống mềm mại, linh hoạt.
Thiết kế căn hộ sử dụng bảng màu trắng, điểm xuyết bằng sắc xanh cổ vịt và vật liệu gỗ tự nhiên. Trong không khí cuối năm, tinh thần Giáng sinh được đưa vào một cách tiết chế, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi.
Không gian sinh hoạt chung trang trí với cây thông lớn, đèn vàng và đồ trang trí đỏ.
Các khu vực chức năng được bố trí liền mạch. Cách bài trí giúp mọi chi tiết đều hướng đến sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống. Mảng tường xanh lam vẽ hình non nước gợi cảm hứng Á Đông, kết hợp sofa mây tăng tính liên kết với tổng thể căn hộ.
Phòng khách với ghế mây, bàn gỗ tròn và thảm dệt hoa văn tạo điểm nhấn.
Góc trà đạo tạo nên một khu vực ấm cúng với bàn trà bằng gỗ mộc nguyên khối. Trên nền tường xanh cổ vịt là bộ tranh tứ quý, kết hợp cùng đèn tre mộc mạc, mang lại cảm giác thiền định.
Bàn ăn làm từ gỗ tự nhiên với chân tiện tinh xảo, kết hợp ghế tựa lưng chéo mang phong cách đồng quê.
Không gian bàn ăn được trang trí theo chủ đề lễ hội với tone đỏ chủ đạo, bàn trải khăn caro đỏ đen. Đèn trần ánh vàng kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp không gian ấm áp mà không chói mắt.
Khu bếp thiết kế theo dạng chữ L, sử dụng tủ dưới màu xanh kết hợp tủ trên trắng và mặt đá tông sáng. Hệ tủ cao tích hợp tủ lạnh âm tường, các kệ mở và hút mùi dạng ống khối giúp tăng công năng sử dụng. Gạch lát sàn họa tiết cổ điển và rèm xếp lớp tạo điểm nhấn đồng thời điều tiết ánh sáng tự nhiên cho khu vực nấu nướng.
Phòng ngủ trẻ em bố trí cạnh cửa sổ lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên cho góc học tập. Giường tích hợp ngăn kéo tăng khả năng lưu trữ.
Tủ đồ trẻ em thiết kế tích hợp nhiều chức năng với ngăn chứa đồ chơi màu sắc. Họa tiết đầu gấu ở cánh tủ tạo điểm nhấn vui mắt, phù hợp với không gian dành cho trẻ nhỏ.
Bích Phương
Đơn vị thi công và thiết kế: NHÀ ANN