Căn hộ của cô gái 9x thích sưu tập đồ chơi

Hà NộiCăn hộ thông tầng diện tích 110 m2 ở quận Nam Từ Liêm là tổ ấm của cô gái 9x phóng khoáng, mê thời trang và sưu tập đồ chơi.

Yêu thích màu đỏ, nữ chủ nhân yêu cầu kiến trúc sư nội thất sử dụng màu sắc này cho căn hộ nhưng không được phô trương, lòe loẹt. Quan trọng nhất, căn hộ phải có không gian hợp lý để trưng bày bộ sưu tập đồ chơi hình Kaws và Bearbrick gồm hàng chục con, đủ kích cỡ mà vẫn giữ được sự gọn gàng cho không gian sống.

Kaws là nhân vật với hình tượng đầu lâu và hai con mắt hình chữ thập do nghệ sĩ đường phố Brian Donnelly ở New York sáng tạo ra từ thập niên 1990. Còn Bearbrick có hình gấu và phần tay giống đồ chơi lego do công ty MediCom Toy (Nhật) sản xuất từ năm 2001 nhằm mục đích vinh danh Stanley Kubrick, một đạo diễn nổi tiếng. Giá Kaws và Bearbrick có thể lên tới vài trăm triệu đồng một món.

Không gian sinh hoạt chung của căn hộ. Ảnh: ABlueBird Photography.

Để đáp ứng nhu cầu của gia chủ, căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Tầng dưới là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và phòng ăn liên thông. Tầng trên dành cho phòng ngủ master và phòng giải trí riêng.

Phòng khách được chăm chút đặc biệt, cũng là nơi chủ nhà yêu thích nhất. Bộ sofa bọc da bóng màu đỏ vang thỏa mãn yêu cầu có màu đỏ mà không phô trương của chủ nhà. Nó kết hợp ghế bành sử dụng vải họa tiết răng sói (houndstooth) đem tới sự đa dạng về chất liệu đồng thời tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt chung.

Đằng sau bộ sofa là tủ kính chạy dài theo tường trưng bày bộ sưu tập Kaws và Bearbrick. Tủ được chia ra nhiều ô phù hợp với kích thước các nhân vật để gia chủ dễ dàng sắp xếp ngăn nắp. Ánh đèn vàng trong tủ tăng cảm giác sang trọng cho bộ sưu tập, nhất là về buổi tối.

Bên cạnh tủ kính, nhóm thiết kế còn tận dụng một số góc nhà làm chỗ để những món đồ chơi cỡ đại.

Bộ sưu tập đắt giá cùng sofa đỏ tạo điểm nhấn cho phòng khách. Ảnh: ABlueBird Photography.

Nhằm tạo nên không gian thú vị cho cô gái trẻ, nhóm thiết kế đưa vào công trình các vật liệu mới như cầu thang thép sơn đen mờ với mặt đá và tay vịn bằng kính màu khói, tường ốp đá thô terrazzo tương phản với mặt sàn đen sang trọng, nhấn nhá với hệ thống đèn trang trí.

Mặt tiền quầy bếp làm bằng kim loại xước kết hợp với mặt đá đen, kết lại bằng quầy bar cao. Ngoài ra, để giữ độ rộng và mở của không gian, nhóm thiết kế dùng kính ở cầu thang và cánh cửa tủ.

Minh Trang

Ảnh: ABlueBird Photography

Thiết kế: Minh Nguyen Design