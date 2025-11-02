Căn hộ cũ 46 m2 lột xác nhờ bỏ vách ngăn

Căn hộ 46 m2 nằm trong một tòa nhà kiểu corrala từ thế kỷ 19 ở khu Lavapiés, Madrid. Corrala là kiểu nhà tập thể truyền thống tại Madrid, có sân trong ở giữa, các căn hộ xếp dọc hành lang chung bên ngoài. Kiểu nhà này từng phổ biến trong tầng lớp lao động và hiện vẫn được bảo tồn, cải tạo để phù hợp nhu cầu sống hiện đại.

Dưới bàn tay của KTS, không gian sống được tổ chức lại bằng hệ nội thất tích hợp, loại bỏ hoàn toàn vách ngăn.