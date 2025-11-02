Căn hộ cũ 46 m2 lột xác nhờ bỏ vách ngăn

Căn hộ 46 m2 nằm trong một tòa nhà kiểu corrala từ thế kỷ 19 ở khu Lavapiés, Madrid. Corrala là kiểu nhà tập thể truyền thống tại Madrid, có sân trong ở giữa, các căn hộ xếp dọc hành lang chung bên ngoài. Kiểu nhà này từng phổ biến trong tầng lớp lao động và hiện vẫn được bảo tồn, cải tạo để phù hợp nhu cầu sống hiện đại.
Dưới bàn tay của KTS, không gian sống được tổ chức lại bằng hệ nội thất tích hợp, loại bỏ hoàn toàn vách ngăn.
Thay vì chia tách không gian bằng tường, KTS sử dụng hai khối chính: một hệ tủ màu vàng đóng vai trò phân vùng bếp - phòng ngủ - lối vào, kết hợp tủ đồ và máy giặt; và một phòng tắm dạng hộp kính đặt lệch tâm. Cả hai đều không chạm trần, tạo cảm giác không gian liên tục, thoáng và có thể lưu trữ phía trên.
Hệ tủ vàng được ghép từ tủ có sẵn và gia công thêm để tạo thành bếp liên hoàn, mặt bếp đá granite đen giúp tăng độ bền, dễ vệ sinh. Tủ bếp dưới bằng thép không gỉ, tạo sự đối lập vật liệu nhưng vẫn thống nhất màu sắc.
Toàn bộ sàn nhà được lát gạch màu xanh lá. Loại gạch này thường thấy ở các căn nhà corrala cũ, giúp kết nối hiện tại với quá khứ.
Hệ cửa sổ lớn mở ra Plaza de Agustín Lara (quảng trường Agustín Lara), sử dụng rèm màu xanh đồng bộ với sàn gạch, cho phép lọc sáng, giảm nhiệt vào mùa hè.
Trần nhà được khôi phục độ cao ban đầu 3,2 m, lộ dầm gỗ nguyên bản để giữ lại kết cấu cũ.
Không gian sinh hoạt chung tổ chức theo kiểu mở, gồm bàn làm việc, bàn ăn, kệ sách, ghế sofa và TV trên giá di động. Mọi đồ nội thất đều tối giản và đa chức năng, phù hợp với căn hộ diện tích nhỏ.
Hệ tủ màu vàng chạy dọc căn hộ, vừa che chắn lối vào bếp vừa tích hợp nhiều ngăn lưu trữ, góp phần tổ chức không gian gọn gàng.
Phòng ngủ không có cửa, chỉ dùng rèm tối màu để tạo vùng riêng tư.
Nội thất phòng ngủ tối giản với giường gỗ tự nhiên, ga trải trắng, điểm nhấn là chăn và gối có họa tiết màu nổi. Thiết kế tập trung vào sự gọn gàng, không sử dụng đồ đạc thừa.
Phòng tắm sử dụng gạch kính, vừa đảm bảo riêng tư vừa truyền sáng tự nhiên vào bên trong.
Mặt bàn lavabo cũng dùng chung đá granite với bếp nhằm thống nhất vật liệu.
Bích Phương (theo Divisare)