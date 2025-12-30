Căn hộ chung cư TP HCM phải đạt 25-32 m2 sàn mỗi người

TP HCM yêu cầu diện tích sàn nhà ở bình quân trên mỗi người phải đạt 25-32 m2 với các dự án chung cư khi lập quy hoạch, thẩm định đầu tư và cấp phép xây dựng.

UBND TP HCM ban hành Quyết định 32 - quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, chung cư hỗn hợp trên địa bàn - yêu cầu cụ thể về diện tích sàn nhà ở bình quân trên đầu người nhằm kiểm soát mật độ dân cư đô thị.

Theo đó, ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư và lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy mô dân số chung cư được tính theo quy chuẩn hiện hành, gắn với mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân khoảng 32 m2 mỗi người.

Ở giai đoạn thẩm định dự án và cấp phép xây dựng, dân số chung cư được tính theo chỉ tiêu bình quân 3,5 người mỗi căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng.

Cụ thể, với căn hộ thương mại, căn hộ một phòng ở diện tích 25-32 m2 sẽ tính cho một người ở; trên 32-56 m2 tính hai người. Căn hộ hai phòng ở diện tích trên 56-64 m2 tính hai người; trên 64-96 m2 tính ba người. Căn hộ ba phòng ở diện tích trên 96-128 m2 tính bốn người; trên 128-160 m2 tính năm người. Căn hộ từ bốn phòng ở trở lên hoặc diện tích trên 160 m2 được tính tối đa sáu người ở.

Cách quy đổi dân số theo diện tích căn hộ thương mại:

Loại căn hộ Diện tích sử dụng Dân số quy đổi 1 phòng ở 25-32 m2 1 người 1 phòng ở Trên 32-56 m2 2 người 2 phòng ở Trên 56-64 m2 2 người 2 phòng ở Trên 64-96 m2 3 người 3 phòng ở Trên 96-128 m2 4 người 3 phòng ở Trên 128-160 m2 5 người Từ 4 phòng ở Trên 160 m2 Tối đa 6 người

Với căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội, căn hộ một phòng ở diện tích 25-32 m2 tính một người; từ 32 m2 đến dưới 45 m2 tính 1,5 người. Căn hộ hai phòng ở diện tích 45-55 m2 tính hai người; từ 55-70 m2 tính 2,5 người; từ 70-75 m2 tính ba người.

Căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội:

Loại căn hộ Diện tích sử dụng Dân số quy đổi 1 phòng ở 25-32 m2 1 người 1 phòng ở 32-<45 m2 1,5 người 2 phòng ở 45-55 m2 2 người 2 phòng ở 55-70 m2 2,5 người 2 phòng ở 70-75 m2 3 người

Với các căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, dân số được quy đổi theo phần diện tích có chức năng ở. Trường hợp phương án thiết kế không thống nhất giữa diện tích sử dụng và cơ cấu phòng ở, dân số được xác định theo diện tích sử dụng của căn hộ.

Trước khi ban hành Quyết định 32, TP HCM chưa có quy định riêng về diện tích sàn tính theo số người ở với căn hộ chung cư. Các quy định trước đây chủ yếu dừng ở diện tích căn hộ tối thiểu 25 m2 hoặc chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn đô thị, chưa gắn trực tiếp với việc xác định dân số trong từng dự án chung cư như hiện nay.

Việc thành phố đưa ra chỉ tiêu diện tích sàn tính theo đầu người trong quyết định mới này được xem là bước cụ thể hóa nhằm kiểm soát quy mô dân số nhà cao tầng, phục vụ công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị.

Phương Uyên