Căn hộ tầng 9 tòa E4, chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc bốc cháy lúc rạng sáng 16/3, thiêu rụi nhiều tài sản.

Khoảng 4h, lửa bắt đầu bốc lên tại căn hộ trên tầng 9, ít phút sau bùng phát mạnh, khói lửa tràn ra ngoài cửa sổ. Nhận cảnh báo từ Ban quản lý tòa nhà, hàng trăm cư dân di tản xuống phía dưới sảnh theo lối thang bộ.

Căn hộ chung cư ở Hà Nội cháy lúc rạng sáng Khói lửa bốc ra từ căn hộ tầng 9. Video: Xuân Hoa

Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà sau đó cùng với cư dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế lửa. Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa tới và đến 4h30 thì khống chế được hỏa hoạn.

Sự cố không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi một số đồ trong căn hộ.

Theo đại diện tòa nhà, nguyên nhân cháy sơ bộ xác định là chập điện ổ cắm trong quá trình sạc khu vực phòng khách.

Chung cư Ecohome 1 là dự án nhà ở xã hội, gồm 4 tòa nhà cao 12 tầng với 930 căn hộ diện tích 36,5-69,6 m2. Chung cư nằm gần đường Phạm Văn Đồng, công viên Hòa Bình.

Việt An