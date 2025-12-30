Căn hộ cho gia đình đa thế hệ tại Tây Hồ Tây

Jade Square cung cấp căn hộ 3-4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu không gian riêng tư và gắn kết của các gia đình đa thế hệ tại Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Theo chủ đầu tư, khi chất lượng sống được nâng cao, nhóm khách hàng có thu nhập cao cũng có xu hướng điều chỉnh tiêu chí lựa chọn nơi ở. Thay vì ưu tiên số tầng hay diện tích xây dựng, họ quan tâm nhiều hơn đến sự thuận tiện trong sinh hoạt, khả năng kết nối giữa các thành viên và môi trường sống được quản lý chuyên nghiệp.

Theo dữ liệu từ Global Property Guide, năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận hơn 47.000 giao dịch, trong đó, tỷ trọng căn hộ chung cư chiếm khoảng 75%, ghi nhận xu hướng dịch chuyển từ nhà mặt đất sang chung cư.

Phối cảnh căn hộ Jade Square tại khu Tây Hồ Tây. Ảnh: CĐT

Ông Nguyễn Minh Tuấn, 62 tuổi, hiện sống cùng con cháu trong căn nhà bốn tầng tại quận Cầu Giấy. Ông cho biết việc di chuyển giữa các tầng là trở ngại khi tuổi cao. "Mỗi lần lên xuống cầu thang là thấy mỏi gối. Nhà rộng nhưng sinh hoạt bị chia nhỏ, nhiều khi cả ngày cũng không gặp đủ các thành viên", ông nói.

Mô hình nhà ở nhiều tầng, dù có diện tích lớn, vẫn có những hạn chế như không gian sinh hoạt bị phân tán, việc di chuyển liên tục giữa các tầng ảnh hưởng đến sự thuận tiện, đặc biệt với người cao tuổi.

Trong khi đó, các dự án chung cư cao cấp phát triển theo hướng mỗi căn hộ là một không gian sinh hoạt trọn vẹn, diện tích sử dụng tương đương nhà phố nhưng được tổ chức trên một mặt sàn. Với các căn từ 3-4 phòng ngủ, cách bố trí này giúp cân bằng giữa sinh hoạt chung và nhu cầu riêng tư của từng thế hệ.

Tầm nhìn từ căn hộ 3 - 4 phòng ngủ tại Jade Square. Ảnh: CĐT

Tại khu Tây Hồ Tây, dự án Jade Square gồm 3 tòa, cung cấp dòng sản phẩm 3-4 phòng ngủ (127-154 m2), hướng đến nhóm khách hàng gia đình nhiều thế hệ. Các căn hộ được thiết kế tách bạch không gian sinh hoạt chung và khu vực nghỉ ngơi, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Số lượng căn hộ diện tích lớn tại dự án ở mức hạn chế. Mỗi tòa có 46 căn 3 phòng ngủ, 4 căn 4 phòng ngủ, chủ yếu bố trí tại vị trí góc hoặc các tầng cao nhất. Lợi thế này giúp không gian sống có tầm nhìn rộng, hạn chế bị che chắn và tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Hệ kính LowE kịch trần không chỉ giúp các phòng chức năng đều đón ánh sáng tự nhiên mà còn giúp cách âm, cách nhiệt. Từ một số ban công, cư dân sẽ có thể ngắm sông Hồng, khu đô thị Ciputra cùng đường phố Thủ đô.

Bên trong căn hộ, khu vực phòng khách và bếp được bố trí liên thông, đóng vai trò trung tâm sinh hoạt chung. Các phòng ngủ được sắp xếp hợp lý, đảm bảo sự yên tĩnh cho người cao tuổi và trẻ nhỏ. Phòng ngủ chính tích hợp phòng tắm và khu thay đồ riêng, trong khi các phòng còn lại có thể linh hoạt chuyển đổi công năng theo nhu cầu sử dụng.

Ban công rộng là lợi thế của các căn diện tích lớn dự án Jade Square. Ảnh: CĐT

Bên cạnh không gian ở, dự án được phát triển theo mô hình tiện ích khép kín với các khu chức năng dành cho nhiều nhóm tuổi, gồm bể bơi nước nóng, khu thể thao, sân chơi trẻ em, không gian thư giãn cho người lớn tuổi, khu sinh hoạt cộng đồng và khối thương mại dịch vụ.

Cách tổ chức tiện ích theo nhiều lớp giúp cư dân có thể sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và giải trí trong cùng một quần thể, giảm nhu cầu di chuyển và tăng thời gian gắn kết gia đình. Dự án được tư vấn quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Savills Việt Nam, hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ, an ninh và môi trường sống ổn định.

Bên cạnh giá trị sử dụng, Jade Square còn được xem là tài sản tích lũy bền vững. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh quỹ đất tại Tây Hồ Tây ngày càng thu hẹp, nguồn cung căn hộ diện tích lớn không nhiều, dòng sản phẩm căn hộ 3-4 phòng ngủ sẽ trở nên khan hiếm và có biên độ tăng giá, phù hợp khách hàng hướng đến tầm nhìn dài hạn và có năng lực tài chính.

