Căn hộ cho ba thế hệ bỏ 1 WC để tăng diện tích phòng khách

Căn hộ ban đầu gồm 4 phòng ngủ và 3 WC. Sau cải tạo, 1 phòng vệ sinh chung được phá bỏ để mở rộng phòng khách.

Chi phí thiết kế và thi công căn hộ khoảng 990 triệu đồng. Trong đó, cải tạo thô 450 triệu đồng, bao gồm phá dỡ 1 WC, làm lại hệ thống điện, nước, trần, sàn, chiếu sáng. Hoàn thiện nội thất 540 triệu đồng, bao gồm thi công phòng khách, bếp, phòng ngủ master, 2 WC. Chi phí này chưa bao gồm đồ rời như bàn ghế, bàn trà, thiết bị điện tử và thiết bị vệ sinh...