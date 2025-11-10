Căn hộ cho ba thế hệ bỏ 1 WC để tăng diện tích phòng khách

Căn hộ tại chung cư ở Hà Nội có diện tích 172 m2, được cải tạo và hoàn thiện nội thất trong 22 ngày. Phương án thiết kế hướng đến tổ chức lại không gian sinh hoạt chung và tối ưu công năng cho gia đình ba thế hệ.
Căn hộ ban đầu gồm 4 phòng ngủ và 3 WC. Sau cải tạo, 1 phòng vệ sinh chung được phá bỏ để mở rộng phòng khách.
Chi phí thiết kế và thi công căn hộ khoảng 990 triệu đồng. Trong đó, cải tạo thô 450 triệu đồng, bao gồm phá dỡ 1 WC, làm lại hệ thống điện, nước, trần, sàn, chiếu sáng. Hoàn thiện nội thất 540 triệu đồng, bao gồm thi công phòng khách, bếp, phòng ngủ master, 2 WC. Chi phí này chưa bao gồm đồ rời như bàn ghế, bàn trà, thiết bị điện tử và thiết bị vệ sinh...
Căn hộ với phong cách thiết kế hiện đại, tập trung vào các đường nét thẳng và tông màu trung tính.
Phòng khách sử dụng hệ trần gương nhằm tăng độ phản chiếu, tạo cảm giác rộng và thoáng.
Tường khu vực tivi được ốp vân đá kết hợp hốc trang trí âm tạo điểm nhấn, đồng thời tăng tính lưu trữ. Cửa phòng ngủ master sử dụng dạng giấu khuôn, tạo mặt phẳng liền mạch với hệ tường gỗ xung quanh.
Khu vực phòng khách và bàn ăn liên thông, sàn lát gỗ xương cá. Trần gương kết hợp đèn hắt chạy cong theo đường biên trần tạo hiệu ứng thị giác kéo dài, mở rộng không gian theo chiều đứng. Hệ tường ốp gỗ và nẹp kim loại bố trí dọc hành lang tăng tính kết nối giữa các khu chức năng chính.
Bếp bố trí theo hình chữ L kết hợp đảo bếp trung tâm, tối ưu thao tác nấu nướng. Hệ tủ sử dụng gam màu trung tính, kết hợp mặt đá và tủ đồng ánh kim, tạo sự đồng bộ trong thiết kế hiện đại.
Khu vực bàn ăn bố trí liền kề phòng khách, sử dụng bàn đá kết hợp chân trụ kim loại, đèn trần dạng chùm kính làm điểm nhấn. Hệ tủ rượu âm tường và bể cây cảnh đặt sau lớp kính giúp mở rộng chiều sâu không gian.
Phòng ngủ master sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp họa tiết vải bọc tường và tranh trừu tượng. Bàn trang điểm tích hợp giá kệ, bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Tủ đồ thiết kế âm tường với hệ cánh kính trong suốt, kết hợp đèn LED hắt sáng âm, giúp hiển thị toàn bộ vật dụng rõ ràng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Mặt tủ chia ô linh hoạt, phù hợp lưu trữ cả trang phục lẫn phụ kiện.
Khu vệ sinh dùng gạch ốp nhỏ kết hợp tông màu tối, lắp gương tích hợp đèn LED âm để tăng hiệu ứng ánh sáng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: KLUX - Kiến trúc và Nội thất