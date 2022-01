Căn hộ cao cấp tại Bình Dương giá từ 1,9 tỷ đồng

Bình DươngCăn hộ cao cấp Astral City có mức giá cạnh tranh, chính sách tài chính ưu đãi, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tại thành phố Thuận An.

Ngay khi các tỉnh phía Nam bước vào trạng thái bình thường mới, mức độ quan tâm và tìm kiếm các sản phẩm bất động sản có xu hướng hồi phục. Theo báo cáo của DKRA, trong tháng 11 vừa qua, thị trường căn hộ tại TP HCM và tỉnh giáp ranh ghi nhận 7 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 2,981 căn, gấp 3,8 lần tháng trước.

Phối cảnh dự án chung cư cao cấp tại Thuận An. Ảnh: Danh Khôi

Tỷ lệ tiêu thụ chung toàn thị trường đạt 67%, tương đương khoảng 1.997 căn, gấp 5,2 lần so với tháng 10. Nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại hai thị trường là TP HCM và Bình Dương, trong đó Bình Dương chiếm 18%. Sức cầu chung ghi nhận cải thiện so với tháng trước.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch, giá bán căn hộ sơ cấp tăng ở tất cả phân khúc. Theo dữ liệu của Bộ Xây dựng, giá rao bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng, cụ thể tại TP HCM tăng khoảng 2%, Bình Dương khoảng 4%, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 5%.

Riêng tại TP HCM, nguồn cung căn hộ bình dân tiếp tục vắng bóng. Thị trường tập trung chủ yếu vào căn hộ trung cấp, cao cấp, hạng sang. Theo các chuyên gia bất động sản, để sở hữu một căn hộ cao cấp tại trung tâm Sài Gòn, khách hàng cần chuẩn bị tài chính từ 4 đến 6 tỷ đồng trở lên. Do đó, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển đến các đô thị hạt nhân mới, tiêu biểu như thành phố Thuận An của Bình Dương.

Một trong những dự án ghi nhận sự quan tâm của giới đầu tư là phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City do Tập đoàn Phát Đạt hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Danh Khôi. Dự án sở hữu 8 toà tháp cao 40 tầng tại mặt tiền quốc lộ 13. Với mức giá từ 1,9 tỷ đồng, Astral City mang đến cơ hội đầu tư rộng mở hơn cho các nhà đầu tư.

Không gian tiện ích quy mô tại khối đế Astral City. Ảnh: Danh Khôi

Astral City sở hữu tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng, dòng suối nhiệt đới dài 300 m, hai công viên trung tâm quy mô được thiết kế theo phong cách resort, 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các tòa tháp... Dự án được vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo chất lượng sống cao cấp cho cư dân.

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, hiện nay tòa tháp thương mại Gemini tại Astral City đang được giới thiệu ra thị trường. Tòa tháp sở hữu hai mặt tiền, trong đó có đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh Bình Dương. Nhờ vị trí nằm tách biệt khỏi tổng thể dự án, The Gemini không bị che chắn về hướng Nam và hướng Tây, mở ra tầm nhìn 360 độ cho các căn hộ.

Hồ bơi chân mây tại tầng 20 của The Gemini. Ảnh: Danh Khôi

"Căn hộ cao cấp tại The Gemini hứa hẹn khả năng sinh lời triển vọng. Song song đó, chủ nhân căn hộ có thể yên tâm về tiềm năng khai thác cho thuê trong tương lai. Dự án sở hữu những điểm nhấn từ thiết kế kiến trúc, hệ thống tiện ích đa dạng, quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế..., hứa hẹn là nơi an cư của chuyên gia, lao động cao cấp, người trẻ thành đạt sinh sống và làm việc tại Thuận An.

Hiện tại, tháp thương mại The Gemini được Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án giới thiệu ra thị trường với các ưu đãi tài chính. Khách hàng có thể thanh toán 10% đợt đầu và 30% đến khi nhận căn hộ.

Astral City mở ra cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Ảnh: Danh Khôi

Ngân hàng VPBank đồng hành với chủ đầu tư mang đến chương trình hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 12% mỗi năm cho đến thời điểm bàn giao nhà.

Hoài Phong