Căn hộ cao cấp Sunshine Green Iconic giá ưu đãi tại livestream ngày 8/8

Căn hộ hai phòng ngủ dự án Sunshine Green Iconic sẽ lên sóng livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group vào tối ngày 8/8 với giá khởi điểm từ 4,2 tỷ đồng.

Căn hộ A-CH0906 nằm tại tầng 9, diện tích thông thủy 73,7 m2, thiết kế hai phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam nhìn thẳng ra sân golf Long Biên. Căn hộ tích hợp Smart Home - Smart Living và bàn giao nội thất liền tường cao cấp từ Hafele, Kohler, Casta...

Sunshine Green Iconic tọa lạc tại trung tâm phường Phúc Lợi, liền kề sân golf Long Biên, cách phố cổ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công. Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Đây là căn hộ thứ ba của Sunshine Green Iconic lên sóng NobleGo, tiếp nối hai phiên livestream đầu tháng 7, từng giúp chủ sở hữu tiết kiệm từ 2,5 đến 6 tỷ đồng so với giá thị trường.

Căn hộ A-CH0906 sẽ lên sóng NobleGo ngày 8/8 với mức giá khởi điểm từ 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Sunshine Group

Cũng trong phiên 8/8, bên cạnh quyền đặt giá trực tiếp, người theo dõi livestream trên Noble App còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với giải thưởng lên tới 200 triệu đồng tiền mặt, cao nhất từ trước đến nay trong chuỗi livestream do Sunshine Group tổ chức. Đơn vị này cho biết, chỉ với thao tác đơn giản, tiền thưởng có thể chuyển khoản ngay đến người chiến thắng mà không mất thêm bất cứ chi phí nào.

Trước đó, trong phiên livestream ngày 5/8, biệt thự hàng hiệu Noble Palace Long Bien được khách hàng N.Cường chốt giá 67,7 tỷ đồng, rẻ hơn 15% so với giá trị trường, chưa tính quà tặng 500 triệu đồng từ Sunshine Group. Đây là thương vụ có giá trị cao nhất từ trước tới nay trên nền tảng này. Phiên livestream còn mang đến phần quà may mắn trị giá 20 triệu đồng cho một khán giả theo dõi trực tiếp trên Noble App.

Biệt thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi riêng, vườn tư gia, không gian đa năng linh hoạt cùng tiện ích 5 sao và tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Ảnh: Sunshine Group

Biệt thự Noble Palace Long Biên là một trong 200 sản phẩm phiên bản giới hạn thuộc dự án ở phường Việt Hưng, Hà Nội. Biệt thự được thiết kế 4 tầng, một tum, diện tích sàn xây dựng hơn 324 m2, với kiến trúc châu Âu tinh xảo, vật liệu cao cấp và được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Noble Palace Long Bien nằm trong quy hoạch hạ tầng khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Từ dự án, cư dân mất khoảng 10 phút để di chuyển đến phố cổ sau khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện. Nơi đây được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh lên tới 20 ha diện tích mặt nước trong bán kính 2 km, cùng chuỗi tiện ích "all-in-one" với bộ 3 trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế và hệ thống trường học công lập, tư thục chất lượng cao.

Vật liệu cao cấp được tuyển chọn cho nội thất thiết kế biệt thự. Ảnh: Sunshine Group

Dự án mang tinh thần châu Âu cổ điển, từ mặt tiền, mái Mansard đặc trưng, hệ thức cột cân đối đến phù điêu chạm khắc. Tất cả được kết hợp cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp, xử lý theo công nghệ châu Âu. Bao quanh dự án là clubhouse, vườn thượng uyển, hồ bơi sinh thái, quầy bar thư giãn... được kết nối với toàn bộ hệ tiện ích 5 sao của Noble Crystal Long Bien và Sunshine Green Iconic do Sunshine Group phát triển ngay kề bên.

Gần 200 biệt thự tại Noble Palace Long Bien đang được thi công đồng bộ, dự kiến bàn giao từ quý IV này. Ảnh: Sunshine Group

Song Anh