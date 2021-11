Căn hộ cao cấp nhất Phú Mỹ Hưng Midtown hút khách

TP HCMSáng 20/11, tại lễ bàn giao căn hộ The Peak, nhiều nhà đầu tư đã đến "săn" những căn hộ còn lại thuộc phân khu The Peak.

The Peak là hợp phần cuối cùng và cao cấp nhất của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown gồm hai khối nhà kí hiệu M8A và M8B cung cấp ra thị trường hơn 1.100 căn hộ. Trong buổi sáng 20/11, đại diện chủ đầu tư, công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức lễ bàn giao nhà đúng trên cam kết tiến độ với khách hàng. Quá trình bàn giao chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 10 ngày. Giai đoạn một đã bắt đầu từ ngày 16/11 và giai đoạn hai vào quý I/2022.

Chị Ngọc Liên, ở quận 7, là một trong những người đặt mua căn hộ tại dự án The Peak từ sớm. Chị đánh giá, ngay từ khi còn chưa hoàn thiện, The Peak đã thể hiện sức hút với vị trí đắc địa và được đầu tư bởi đơn vị uy tín. Khi dự án hoàn thành, không gian sống đẳng cấp, yên tĩnh cùng hệ thống tiện ích đồ sộ khiến chị và gia đình rất hài lòng khi chuyển về đây sinh sống.

Phân khu The Peak (bên trái hình) nằm cạnh khúc sông rộng nhất, sát công viên hoa anh đào Sakura Park, điểm nhấn của khu phức hợp. Ảnh: Quỳnh Trần

The Peak được đánh giá sở hữu hệ cảnh quan đặc sắc, không gian xanh sinh thái trong lòng kiến trúc được phân bổ từ tầng hầm lên đến tầng mái. Cư dân luôn có được những tầm nhìn đẹp, mát mắt dù ở bất cứ vị trí, thời gian nào. Thiết kế của khu căn hộ được tính toán khoa học, đồng thời hội tụ những yếu tố thuận lợi trong phong thủy, gia tăng việc đưa thiên nhiên vào từng không gian chức năng, tăng độ thông thoáng và thu hút tài lộc.

Sau hơn 2 năm "chào sân", hiện nay chỉ còn khoảng 5% sản phẩm The Peak đang được Phú Mỹ Hưng kinh doanh. Dự án đang "gây sốt" trên thị trường bất động sản khu Nam nói riêng và TP HCM nói chung khi xuất hiện xu hướng "săn biệt thự trên cao - sky villa". Đó là những căn penthouse, tophouse, hoặc những "cặp căn hộ liền kề" với diện tích lớn, sở hữu giá trị hàng chục tỉ đồng.

Tham quan, đặt cọc, ký hợp đồng và có thể nhận nhà sau 24 tiếng là "quy trình" mua nhà thần tốc nhất, có lẽ chưa từng xuất hiện trên thị trường ở các dự án tương tự The Peak", một chuyên gia bất động sản nhận xét. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng tại sự kiện, Phú Mỹ Hưng chính thức công bố Savills Việt Nam là đơn vị quản lý vận hành The Peak. Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam cho biết: "The Peak là một trong những dự án cao cấp nhất TP HCM với vô vàn tiện ích. Với dự án này, theo chúng tôi là yêu cầu dịch vụ thuộc phân khúc hạng sang; và để quản lý, vận hành The Peak, Savills sẽ mang đến những dịch vụ đẳng cấp quốc tế, xứng tầm cộng đồng dân cư tại đây. Chúng tôi sẽ quản lý The Peak thông qua ứng dụng công nghệ để cư dân dễ dàng kết nối, trải nghiệm dịch vụ với độ bảo mật và thuận tiện cao nhất", ông MacGregor chia sẻ.

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam (tứ hai từ trái qua) khảo sát thực tế tại khu căn hộ The Peak. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhằm chia sẻ với người mua nhà thời điểm Covid-19, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong thời gian thiết kế, thi công nội thất, chủ đầu tư cho biết sẽ miễn phí quản lý căn hộ The Peak trong 6 tháng đầu kể từ ngày nhận nhà chính thức theo quy định.

Song song đó, Phú Mỹ Hưng kí kết hợp tác với 15 đơn vị đối tác thiết kế nội thất, trang thiết bị điện máy, nội thất gia dụng và ngân hàng để triển khai chương trình "Trao tri ân - Đồng hành bền vững" dành riêng cho khách hàng The Peak. Đây là các gói ưu đãi đặc biệt nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhiều đối tác có tỷ lệ chiết khấu lên đến 50%. "Chương trình không chỉ mang ý nghĩa gia tăng các quyền lợi, giá trị cộng thêm thiết thực cho người mua nhà mà hơn hết, trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa có hồi kết như hiện nay, hoạt động này như một lực đẩy tiếp sức cho cư dân khi hoàn thiện căn hộ", một khách hàng đến nhận nhà cho biết.

Các đối tác ký biên bản ghi nhớ hợp tác với chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Quỳnh Trần

Ra mắt thị trường vào cuối năm 2016, Midtown đánh dấu sự hợp tác của chủ đầu tư với đối tác quốc tế đến từ Nhật Bản gồm Daiwa House, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry. Nơi đây được xem là một trong những biểu tượng cho dòng căn hộ cao cấp và hạng sang của bất động sản TP HCM, "sở hữu" lô đất ven sông lớn nhất Phú Mỹ Hưng hiện nay. Khu phức hợp tọa lạc trong khu đô thị sinh thái với hệ thống cây xanh, sông rạch bao quanh, thụ hưởng hệ thống tiện ích, dịch vụ từ y tế, giáo dục, thương mại, mua sắm, giải trí cho đến an ninh, bảo vệ. Đây cũng là khu vực sở hữu cộng đồng dân trí, đa quốc tịch và tầm nhìn đắt giá.

Hoài Phương