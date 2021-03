Căn hộ cao cấp - điểm sáng bất động sản Thủ Dầu Một

Thị trường bất động sản Thủ Dầu Một được dự báo có nhiều triển vọng với sự xuất hiện của những dự án căn hộ cao cấp như Happy One - Central.

Đầu năm 2021, bất chấp sự "trở lại" của Covid-19, các thành phố lớn thuộc khu vực phía Nam, trong đó có Thủ Dầu Một đã có những chính sách tối ưu để kiểm soát, đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các mảng, bao gồm bất động sản.

Theo giới chuyên gia, năm 2021 thị trường bất động sản vẫn phát triển theo đúng quy luật đã dự báo. Dòng sản phẩm căn hộ cao cấp vẫn được ưa chuộng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, các chủ đầu tư đã khéo léo tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau để phù hợp với thị trường.

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng quý IV và cả năm 2020, giá căn hộ tại Hà Nội và TP HCM vẫn có xu hướng tăng, bao gồm căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp. Số liệu tổng hợp giá giao dịch căn hộ cho thấy, giá bình quân các loại căn hộ TP HCM tăng khoảng 3-4% so với quý IV/2019.

Đầu năm 2021, số lượng lao động đổ về Bình Dương nói chung và Thủ Dầu Một nói riêng ngày càng nhiều. Nhu cầu lao động tăng cao, đặc biệt là lao động chất lượng cao đi đôi với việc đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân. Là khu vực "sân sau" của TP HCM, Thủ Dầu Một tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm bất động sản căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của thị trường.

Giới phân tích bất động sản cho rằng căn hộ thông minh vẫn là "át chủ bài" của TP Thủ Dầu Một.

Theo đó, dòng căn hộ thông minh với những ưu điểm vượt trội vẫn là "át chủ bài" được Thủ Dầu Một ưu tiên phát triển. Đây cũng là chìa khóa giải quyết bài toán nhu cầu nhà ở đạt chuẩn cho người dân.

Đại diện Vạn Xuân Group cho rằng, Thủ Dầu Một tập trung đẩy mạnh vào dòng sản phẩm này bởi nhu cầu thị trường cao. Một số dự án mới ra mắt đã nhận được sự quan tâm của người dân trong và ngoài tỉnh, đơn cử trong số đó là dự án Happy One - Central.

Không gian tiện nghi tại Happy One - Central

Là dự án căn hộ thông minh hướng đến công nghệ một chạm, điều khiển tất cả các thiết bị trong gia đình bằng một cú chạm, dự án Happy One - Central hướng đến không gian sống hiện đại, tiện nghi cho chủ nhân căn hộ. Dự án do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư, tích hợp công nghệ thông minh điều khiển thông qua smartphone, giúp người dân kiểm soát cả những công trình phụ như bãi đỗ xe.

Thừa kế tinh thần vốn có của các dự án Happy One trước đó, khu căn hộ cao cấp của Vạn Xuân Group vẫn tập trung đầu tư vào hệ thống an ninh đảm bảo cùng kỹ thuật camera tiên tiến 24/7 an toàn, riêng tư cho chủ căn hộ.

Happy One - Central hướng đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và tận hưởng cho cư dân căn hộ.

Cùng với đó là hàng loạt mảng xanh tươi mát đậm chất nhiệt đới được xem là dấu ấn riêng của Vạn Xuân Group trong mỗi dự án. Happy One - Central có không gian xanh lên đến 1,03 ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm 34% trong tổng diện tích 10.600 m2.

Phần diện tích còn lại, chủ đầu tư tập trung đầu tư vào tầm nhìn nội khu dự án, hệ thống 68 tiện ích như vườn treo nghệ thuật, cầu kính trên không, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước nghệ thuật, art gallery, phòng golf 3D, hồ bơi vô cực... Tất cả mang đến một không gian sống đầy thoải mái, tiện nghi.

Cầu kính trên không tại Happy One - Central với tầm nhìn toàn cảnh Bình Dương.

Căn hộ Happy One - Central hướng tới nhóm đối tượng khách hàng cao cấp với tổ hợp hệ sinh thái chuẩn resort trải dài từ tầng một đến tầng 40, giúp cư dân dễ dàng chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh của Bình Dương, mang đến cảm hứng mới lạ trong cuộc sống.

Theo chủ đầu tư, dù ở bất kỳ đâu trong khuôn viên dự án, cư dân đều có thể dễ dàng di chuyển bằng hệ thống 16 thang máy mỗi tầng được bố trí đều ở hai block giúp di chuyển nhanh, không mất thời gian chờ đợi.

Ngoài ra, tọa lạc tại vị trí trung tâm Thủ Dầu Một, cư dân tương lai của Happy One - Central có thể thụ hưởng đầy đủ các tiện ích hiện hữu của khu vực như bệnh viện, sân vận động Gò Đậu, siêu thị Co.op Mart, BigC, bến xe, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Mở, trung tâm thương mại Aeon Mall...

Dự án có mức giá từ 1,7 tỷ đồng một căn, chính sách thanh toán 1% mỗi tháng. Đối với những khách hàng chọn phương án ngân hàng hỗ trợ tài chính 70% giá trị căn hộ, sẽ được hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

Hà Thanh (Ảnh: Vạn Xuân Group)