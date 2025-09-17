Căn hộ cao cấp Diamond Sky tầm nhìn sông Sài Gòn

TP HCMNằm tại trung tâm Van Phuc City, căn hộ cao cấp Diamond Sky thừa hưởng loạt tiện ích của khu đô thị cùng tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn.

Diamond Sky là tòa căn hộ cao tầng đầu tiên của Van Phuc Group tại TP HCM cũng như khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City). Dự án hưởng lợi thế cảnh quan, yếu tố phong thủy và hệ sinh thái tiện ích sẵn có của Van Phuc City - khu đô thị ven sông Sài Gòn có vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Dự án có diện tích gần 2 ha, gồm hai tháp cao tầng với mật độ xây dựng 40%. Công trình mang đến 296 căn hộ cao cấp từ một đến ba phòng ngủ, 7 shophouse, cùng các penthouse diện tích hơn 350 m2. Kiến trúc lấy cảm hứng từ hình khối kim cương, nhấn vào các mảng kính phản chiếu ánh sáng từ sông Sài Gòn.

Diamond Sky thừa hưởng lợi thế từ quần thể tiện ích tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Đơn vị phát triển cũng đề cao việc gắn kết không gian sống với thiên nhiên mà vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư cho chủ nhân. Điểm nhấn là tầm nhìn trực diện ra sông Sài Gòn và hồ cảnh quan 16 ha cùng công viên ven sông dài hơn 1 3,4km, giúp cư dân cân bằng giữa nhịp sống đô thị và không gian nghỉ dưỡng tại gia.

Van Phuc Group cho biết, lợi thế tầm nhìn tại dự án đáp ứng xu hướng sống xanh, sống khỏe của cư dân hiện đại. Theo báo cáo của Batdongsan, 86% người mua cho biết quan tâm đến bất động sản xanh, 88% sẵn sàng trả thêm tiền để có thể sở hữu "nhà xanh". Các yếu tố được quan tâm hàng đầu là môi trường, thiết kế bền vững, không gian gần gũi thiên nhiên.

Song song, hệ tiện ích tại Diamond Sky cũng hướng đến phong cách nghỉ dưỡng với hồ bơi vô cực hướng sông, sky bar - lounge, trung tâm gym, spa, yoga tiêu chuẩn quốc tế, cùng khu vườn thượng uyển.

Phối cảnh nội thất bên trong căn hộ. Ảnh: VPG

Van Phuc City - nơi Diamond Sky tọa lạc là một trong những khu đô thị ven sông lớn nhất TP HCM, rộng 198 ha, với hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, bến du thuyền, phố đi bộ ven sông và nhiều tiện ích khác.

Dự án được định vị trở thành biểu tượng mới của khu Đông, nhất là trong bối cảnh quốc lộ 13 đang được nâng cấp, mở rộng lên 60 m. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông Bắc với trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo CBRE, trong năm 2024, khu Đông chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung căn hộ mới toàn TP HCM. Trong đó, các phân khúc trung - cao cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, nhờ mức giá hợp lý lại có tiềm năng tăng giá dài hạn nhờ hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân chất lượng. Savills Việt Nam dự báo, đến năm 2027, địa điểm này chiếm một nửa nguồn cung căn hộ (trong tổng số hơn 40.000 căn) và 30% nguồn cung nhà thấp tầng (trong khoảng 4.000 căn) tại TP HCM.

Hồ bơi vô cực tại Diamond Sky. ẢNh: VPG

Đại diện Van Phuc Group cho biết, việc phát triển Diamond Sky nhằm đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung lựa chọn cho thị trường trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại TP HCM khan hiếm. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn thu hút giới đầu tư nhờ vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và tiềm năng tăng giá.

Song Anh