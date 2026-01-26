Căn hộ biến thành 'lâu đài băng' vì khách tắt sưởi

CanadaMuốn giảm hóa đơn tiền điện khi đi vắng, người thuê nhà đã tắt lò sưởi khiến đường ống nước vỡ, biến căn hộ của ông Jacques Nault thành tảng băng khổng lồ.

Đầu tháng 1, Jacques Nault, chủ căn hộ tại thành phố Trois-Rivières, tỉnh Quebec bàng hoàng khi mở cửa kiểm tra nhà. Trước mắt ông, toàn bộ tường, trần, sàn nhà và đồ nội thất đều bị bao phủ bởi những tảng băng trắng xóa. Ở một số vị trí sàn, lớp băng dày tới 30 cm, nuốt chửng các thiết bị điện tử.

Nguyên nhân được xác định do người thuê nhà đã tắt hoàn toàn hệ thống sưởi trước khi về quê nghỉ đông để tiết kiệm điện.

Nước tràn từ đường ống bị vỡ vào căn nhà tại Trois-Rivières, Quenbec, tạo thành những khối băng lớn, đầu tháng 1. Ảnh: Odditycentral

Thời điểm này, Quebec đang trải qua đợt rét kỷ lục của mùa đông 2025-2026. Tại thành phố Trois-Rivières, nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức -20°C, thậm chí chạm ngưỡng cực đoan -38°C vào ngày 24/1 - lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ trong ngăn đá tủ lạnh (-18°C).

Không có hơi ấm, nước trong đường ống đóng băng, giãn nở và làm vỡ đường ống. Nước tràn ra ngoài gặp nhiệt độ âm đã đóng băng ngay lập tức, tích tụ dần thành những khối lớn phá hủy ngôi nhà.

"Vật giá leo thang khiến ai cũng muốn tiết kiệm, nhưng tắt sưởi là một sai lầm", ông Nault nói và ước tính thiệt hại lên tới hàng chục nghìn USD.

Hiện tại, nước đã ngấm sâu vào kết cấu tường và trần, nguy cơ gây nấm mốc nghiêm trọng. Chủ nhà dự kiến phải tháo dỡ toàn bộ nội thất, sấy khô công nghiệp và sửa chữa lại căn hộ theo danh mục bảo hiểm chi trả.

Hệ thống bồn rửa mặt (trong ảnh) cùng nhiều đồ dùng trong căn hộ tại Trois-Rivières, Quenbec, bị đóng băng hồi đầu tháng 1. Ảnh: Odditycentral

Người thuê nhà đã chuyển đi hôm 5/1. Ông Nault chưa quyết định việc khởi kiện để đòi bồi thường.

Tại các xứ lạnh, chuyên gia khuyến cáo khi vắng nhà dài ngày, gia chủ không nên tắt hoàn toàn hệ thống sưởi mà chỉ nên hạ nhiệt độ xuống mức thấp (khoảng 10-15 độ C). Mức nhiệt này đủ để ngăn nước trong đường ống đóng băng, tránh những sự cố vỡ ống gây thiệt hại tài sản lớn.

Minh Phương (Theo Odditycentral)