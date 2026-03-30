Căn hộ biển Phú Quốc hút đầu tư trước thềm APEC 2027

Căn hộ biển Phú Quốc ghi nhận công suất cho thuê cao nhờ nguồn khách quốc tế ổn định, hệ sinh thái du lịch hoàn thiện cùng APEC 2027 thúc đẩy nhu cầu lưu trú, hút giới đầu tư.

Từ cuối năm 2025 đến nay, hoạt động cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều sản phẩm duy trì công suất khai thác cao, dù giá thuê ở mức cao. Kết quả này hình thành từ quá trình đầu tư và phát triển du lịch được triển khai trong nhiều năm trước.

Thị trấn Hoàng Hôn tại nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Gắn bó với Phú Quốc từ năm 2010, nhà đầu tư Lê Trần Phương cho biết, ông đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của đảo Ngọc, từ điểm đến còn sơ khai trở thành khu vực thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ba năm trước, ông đầu tư vào một số căn hộ tại tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence tại thị trấn Hoàng Hôn Phú Quốc để khai thác cho thuê. Theo ông, hoạt động kinh doanh hiện duy trì ổn định nhờ lượng khách du lịch đều đặn, với tỷ lệ lấp đầy cao từ cuối năm 2025 đến nay.

Theo bà Thu Uyên (nhà đầu tư TP HCM), nhu cầu thuê căn hộ hai phòng ngủ tại tòa The Sky - thị trấn Hoàng Hôn đang vượt nguồn cung, đặc biệt với các sản phẩm có vị trí thuận lợi ngắm biển, show pháo hoa và thiết kế phù hợp lưu trú ngắn hạn.

Các chuyên gia đánh giá, diễn biến này là kết quả của quá trình phát triển hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản và du lịch như Sun Group. Khu vực Nam đảo, đặc biệt là thị trấn Hoàng Hôn, thu hút 15.000-20.000 lượt du khách mỗi ngày. Trong đó, lượng khách quốc tế cao cấp đến từ Trung Quốc, khu vực Đông Bắc Á... chiếm tới 70%.

Nhà đầu tư tìm hiểu dự án tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Các sản phẩm du lịch tại đây được đầu tư đa dạng, từ cáp treo Hòn Thơm, bãi biển Bãi Kem, chợ đêm Vui-Fest, đến các công trình biểu tượng như cầu Hôn và chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước, pháo hoa, thể thao mạo hiểm... Hệ sinh thái này giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong hai tháng đầu năm, tỉnh đón trên 5,8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Riêng đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 2,2 triệu lượt, tăng 57,7%, trong đó, du khách quốc tế tăng 86,4%.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định, từ năm 2010, Phú Quốc bắt đầu thu hút các nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy sự phát triển về hạ tầng và đô thị. Những thay đổi này tạo nền tảng cho du lịch, bất động sản và dịch vụ lưu trú tăng trưởng, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư vào khu vực.

Trong giai đoạn tới, Phú Quốc được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn khi trở thành địa điểm đăng cai APEC 2027. Kinh nghiệm từ tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc) sau APEC 2025 cho thấy sự kiện quốc tế có thể tạo tác động tích cực đến du lịch, với lượng khách nội địa và quốc tế đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Sun PhuQuoc Airways góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng tầm điểm đến Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Để chuẩn bị cho sự kiện này, các kế hoạch chỉnh trang đô thị và nâng cấp hạ tầng đang triển khai. Đồng thời, sự ra mắt của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways giúp Phú Quốc gia tăng kết nối các thị trường quốc tế. Những yếu tố này góp phần gia tăng sức hút của điểm đến, từ đó hỗ trợ cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc lưu trú.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Phú Quốc, Công ty Bất động sản NewstarLand, cho biết khách hàng hiện quan tâm nhiều đến khả năng khai thác và tạo dòng tiền của sản phẩm. Những dự án có vị trí thuận lợi, tầm nhìn đẹp, nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí đang nhận được sự chú ý lớn trên thị trường.

Tầm nhìn panorama bao quát biển trời đảo Ngọc tại căn hộ The Sunset thu hút du khách. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trong đó có phân khu The Sunset, thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence, được Sun Group phát triển trên sườn núi Ông Quán. Dự án có độ cao thuận lợi, cho phép bao quát không gian cảnh quan xung quanh. Từ căn hộ, cư dân có thể quan sát cả bình minh và hoàng hôn - yếu tố tạo nên giá trị trải nghiệm đặc trưng tại Phú Quốc.

Dự án được thiết kế theo hướng cân bằng giữa không gian riêng tư và khả năng kết nối, phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng. Đồng thời, cư dân vẫn có thể dễ dàng tiếp cận khu vực dịch vụ, giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn trong khoảng cách gần.

Danh mục sản phẩm tại đây được phát triển đa dạng, gồm căn hộ studio, căn 1-2 phòng ngủ và các sản phẩm cao cấp như penthouse. Sự đa dạng này giúp đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ ở thực, nghỉ dưỡng định kỳ đến khai thác cho thuê, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách du lịch và chuyên gia quốc tế.

Theo bà Thu Hiền, các sản phẩm căn hộ lưu trú tại khu vực này có khả năng tạo dòng tiền trong ngắn hạn, đồng thời vẫn duy trì tiềm năng tăng giá trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Hoàng Đan