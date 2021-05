Căn hộ Bcons Plaza đảm bảo tiến độ thi công, cam kết pháp lý và chất lượng, tạo cơ hội sở hữu nơi an cư cho giới trẻ thành thị.

Thu hút sự chú ý của cả người mua để ở lẫn đầu tư trên thị trường căn hộ tại khu vực cửa ngõ TP Dĩ An và TP Thủ Đức, Bcons Plaza không chỉ chinh phục khách hàng bằng tiến độ thi công nhanh chóng mà còn bởi cam kết pháp lý minh bạch từ chủ đầu tư.

Tiến độ thi công dự án Bcons Plaza

Ngày 15/4, dự án Bcons Plaza đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo tiếp độ cập nhật, đến đầu tháng 5, công trường dự án Bcons Plaza đã thi công gần hoàn tất hạng mục hầm và bắt đầu thi công phần thô lên tầng. Với thời gian dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý IV/2022, Tập đoàn Bcons cam kết đảm bảo về tiến độ xây dựng như đã thông tin đến khách hàng.

Tiến độ thi công thực tế tại công trường Bcons Plaza tới cuối tháng 4/2021. Ảnh: Bcons.

Trước đó, các dự án do Bcons triển khai đều đảm bảo tiến độ. Cụ thể, dự án Bcons Suối Tiên bàn giao tháng 4/2020 và đã hoàn tất cấp giấy chủ quyền căn hộ cho cư dân ngay trong năm qua. Bcons Miền Đông bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2021 và đang tiến hành nộp hồ sơ cấp giấy chủ quyền căn hộ. Còn Bcons Garden và Bcons Green View đã cất nóc lần lượt trong tháng 3 và tháng 4 để bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Bcons Bee cũng đã thi công hoàn thiện mặt sàn tầng thứ 6.

Một yếu tố khác giúp tạo ưu thế cho căn hộ Bcons Plaza là tiềm lực tài chính của Tập đoàn Bcons. Đại diện tập đoàn này cho biết đến nay, dự án Bcons Plaza không có thế chấp tại ngân hàng. Thi công công trình bằng nội lực cùng với tốc độ thi công thực hiện ở các dự án trước giúp khách hàng mua căn hộ Bcons Plaza an tâm về công trình.

Bcons Plaza tạo cơ hội cho người trẻ mua nhà

Khu căn hộ Bcons Plaza với tên pháp lý là chung cư Quang Phúc Plaza do Công ty Cổ phần Bất động sản Dĩ An (thành viên Tập đoàn Bcons) làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc trên diện tích 8.889 m2 phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với quy mô 4 khối nhà cao 28 tầng gồm 1.258 căn hộ ở và 27 căn shophouse.

Phối cảnh tổng thể dự án Bcons Plaza. Ảnh phối cảnh: Bcons.

Nhiều khách hàng đánh giá cao sự minh bạch thông tin về tiến độ, pháp lý của dự án, giúp tạo sự an tâm cho người mua nhà, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ vừa có khả năng tích lũy được khoản tài chính đầu tiên để sở hữu nơi an cư chất lượng.

Mặt khác, vị trí của Bcons Plaza còn được đánh giá cao khi phù hợp với mục đích an cư dài lâu. Khu căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Thống Nhất, cách Quốc lộ 1K vài chục mét và cách cầu vượt Linh Xuân chưa đầy 5 phút di chuyển, tạo sự thuận tiện về giao thông cho cư dân. Cũng từ vị trí dự án, chỉ cần vài phút cư dân đã tiến cận hàng loạt tiện ích của khu trung tâm Dĩ An và của thành phố Thủ Đức thông qua nhiều tuyến đường lớn như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng...

Tiếp đó, với mức giá từ 1,5 tỷ đồng một căn hộ, Bcons Plaza phù hợp với các gia đình trẻ đang tìm kiếm căn hộ ở thực. Điều kiện mua căn hộ cũng thuận lợi, ngoài giá mềm vừa túi tiền, khách mua còn được hỗ trợ gói tài chính vay ngân hàng MB Bank ưu đãi lãi suất và ân hạn thanh toán tiền vay trong 18 tháng, giúp người mua an tâm chuẩn bị nguồn tài chính để nhận nhà.

Mức giá phù hợp, vị trí gần trung tâm, tiến độ nhanh, cam kết pháp lý đầy đủ là những yếu tố giúp tạo dựng giá trị căn hộ Bcons Plaza trên thị trường hiện nay.

Bảo Khánh