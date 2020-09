Căn hộ Bcons - không gian sống phù hợp cho người trẻ

Căn hộ Bcons ưu tiêu sử dụng vật liệu chất lượng

Người trẻ ngày nay khá bận rộn nên họ thường yêu cầu nơi ở phải chất lượng và đầy đủ tiện ích, vừa làm nơi an cư, vừa là nơi tái tạo sức lao động sau một ngày làm việc. Theo đó, tiêu chí mua nhà của người trẻ ngày càng cao khiến các chủ đầu tư buộc nỗ lực để đáp ứng.

Đại diện Bcons, đơn vị phát triển dự án khu căn hộ Bcons Bee cho biết, khi chọn phân khúc nhà ở dành cho người trẻ, dù dự án quy mô lớn hay nhỏ, Bcons vẫn chủ trương cung cấp đầy đủ các tiện ích phục vụ đời sống tinh thần tại chỗ cho cư dân. Còn lại, đối với sản phẩm căn hộ sẽ là giá vừa tầm tay nhưng chất lượng cao.

Như phân tích của người làm xây dựng, kết cấu phần thô của các công trình dù phân khúc cao cấp hay bình dân, đều phải tuân thủ đúng quy chuẩn trong xây dựng của pháp luật. Giá trị căn hộ cao hay thấp là do phần nội thất quyết định. Tuy nhiên, với sự am hiểu và kiến thức của người trẻ hiện nay, các yêu cầu đối với một căn hộ không thể xuề xòa, vật tư trang thiết bị nội thất phải chất lượng.

Như chia sẻ của Bcons, để đảm bảo yếu tố chất lượng cho dự án, điều cần nói tới trước tiên là chọn vật liệu. Chất lượng vật liệu sẽ quyết định chất lượng công trình. Theo đó, toàn bộ sắt, thép sử dụng trong xây dựng các dự án khu căn hộ Bcons đều là sản phẩm của Pomina và Việt Nhật.

Ngay đến hạng mục hệ thống cấp nước và xả cho căn hộ cũng phải đảm bảo tiêu chí chất lượng cao. Cụ thể, hệ thống ống nhựa dùng trong tòa nhà là của công ty nhựa Đồng Nai. Việc thi công lắp đặt được thực hiện dưới sự hỗ trợ bằng máy ép nhiệt để đem lại độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Căn hộ Bcons được trang bị sẵn tủ bếp trên, bếp dưới. Ảnh: Bcons.

Về quy định phòng cháy chữa cháy, sự an toàn của cư dân Bcons Bee được đơn vị phát triển dự án đưa ra phương án bảo vệ ba lớp. Theo đó, ngoài hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt trong căn hộ, công tác phòng cháy còn được thực hiện bằng hệ thống cửa chống cháy vân gỗ, sản xuất theo công nghệ của tập đoàn Hisung Hàn Quốc. Đơn vị này có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp giải pháp về cửa.

Ngoài ra, hệ thống dây điện đi ngầm trong căn hộ cũng tuân thủ về chủng loại và tiết diện dây theo tiêu chuẩn và chỉ sử dụng sản phẩm của thương hiệu lớn trong ngành.

Hướng đến quyền lợi của khách hàng

Đơn vị phát triển và đầu tư trang bị sẵn cho căn hộ một loạt các trang thiết bị, vật dụng không thua kém căn hộ cao cấp.

Khu căn hộ Bcons Bee được trang bị đầy đủ tiện nghi để an cư. Ảnh: Bcons.

Với mức giá từ 1,25 tỷ như Bcons Bee, các căn hộ đều được lắp sẵn giàn tủ bếp trên và bếp dưới hiện đại, chất lượng cao. Mặt đá bàn bếp là đá thiên nhiên, màu sắc phù hợp với nhu cầu sử dụng. Phòng ngủ được ốp sàn gỗ. Nhà tắm trang bị phòng tắm kính đứng. Thiết bị vệ sinh là sản phẩm của các thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

Gạch ốp nền, ốp tường của căn hộ là sản phẩm của các thương hiệu lớn trong ngành gạch ốp lát trong nước sản xuất. Hệ thống cửa lùa bằng nhôm cao cấp sản xuất theo công nghệ Australia. Toàn bộ các căn hộ đều được trang bị sẵn hệ thống ống đồng cho máy lạnh. Vì vậy cư dân sau khi nhận nhà chỉ cần gắn thiết bị để sử dụng.

Quan niệm của đơn vị chủ đầu tư là chỉ cung cấp cho khách hàng những vật dụng sử dụng được. Tránh tình trạng mọi người nhận nhà xong lại gỡ bỏ đi để làm mới, sẽ rất lãng phí. Vì lẽ đó, Bcons kỹ lưỡng ngay ở khâu chọn nguyên liệu. Điển hình như giàn tủ bếp, nguyên liệu gỗ là ván MDF lõi xanh chống ẩm của An Cường, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo tính toán của Bcons, việc trang bị sẵn giàn tủ bếp chất lượng cho căn hộ giúp khách hàng tiết kiệm được thêm trên dưới 30 triệu đồng.

Thêm một điểm cộng cho khu căn hộ Bcons Bee là sự an toàn, an ninh của người dân sinh sống tại đây. Cũng như các dự án Bcons khác, Bcons Bee được trang bị hệ thống thang máy phân tầng bằng thẻ thông minh. "Điều đó khẳng định sự quan tâm và trách nhiệm của Bcons với khách hàng bằng lớp kiểm soát an ninh ba lớp, gồm vòng bảo vệ, bãi giữ xe và thang máy", đại diện Bcons cho biết.

Như chia sẻ của đại diện Bcons, qua việc lựa chọn nguyên vật liệu để xây căn hộ, ứng dụng các giải pháp tiện ích, Bcons muốn khẳng định với khách hàng về trách nhiệm, tấm lòng, cung cấp những sản phẩm căn hộ chất lượng cao, đem đến nơi sống tốt đẹp cho mọi người. Khu căn hộ Bcons Bee gồm 1 khối nhà cao 24 tầng và hai tầng hầm, tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Thông tin dự án Bcons, liên hệ Công ty TNHH Địa ốc Gia Phúc qua hotline 0909 296 565.

Thy An