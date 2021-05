Căn hộ bàn giao thực tế chuẩn hạng A tại The Matrix One

Mỗi căn hộ cao cấp được theo trường phái không gian mở, tối ưu diện tích, "ghi điểm" với giới thượng lưu bởi hệ thống vật liệu bàn giao cao cấp.

Với các khách hàng thượng lưu, sự kỹ tính trong lựa chọn nơi an cư khiến họ ưu tiên các dự án đang hoàn thiện để "thấy tận mắt, sờ tận tay" chất lượng thực tế không gian sống đó.

Tại Hà Nội, một trong những dự án đang đáp ứng yêu cầu này là dự án The Matrix One, tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A do MIKGroup phát triển. Sắp tới, chủ đầu tư khai trương căn hộ bàn giao trên tầng 17 hai tòa tháp, giúp khách hàng có những trải nghiệm đầy đủ về tổ ấm trong tương lai.

"Khách hàng có thể đăng ký tham quan trực tiếp để 'mục sở thị' chất lượng chất lượng cao cấp của các căn hộ hạng A tại The Matrix One. Đây không phải là căn hộ mẫu, hay như câu nói vui của nhiều người rằng 'hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa', đó sẽ là căn hộ thật mà khách hàng sắp sở hữu", đại diện MIKGroup cho biết.

Hai tòa tháp 43 tầng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho cư dân theo kế hoạch vào quý IV năm nay.

Với diện tích đa dạng từ 85 - 112 m2, các căn hộ The Matrix One được thiết kế theo trường phái không gian mở (open space), triệt tiêu góc chết, giản lược tối đa những chi tiết rườm rà.

Thay vào đó là những nét vuông vắn, khỏe khoắn của phong cách hiện đại, tối ưu diện tích, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và khí trời, giúp tiết kiệm nguồn năng lượng lớn, mang đến sức khỏe cho chủ nhân.

Phòng khách và phòng ăn được thiết kế liên thông, sở hữu không gian thoáng sáng khi kết nối trực tiếp với logia

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cao cấp, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, để cấu thành các sản phẩm nhà ở hạng sang, ngoài yếu tố vị trí, thiết kế, thương hiệu quản lý vận hành, chất lượng hoàn thiện là yếu tố quan trọng.

Để đảm bảo chất lượng công trình, MIKGroup "bắt tay" với Coteccons - một trong những nhà thầu xây dựng uy tín nhất hiện nay. Theo đơn vị phát triển dự án, chất lượng xây dựng luôn thực hiện nghiêm ngặt, giám sát thi công đúng thiết kế, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của tổ hợp cao ốc hạng A, cả về kỹ thuật và vật liệu đầu vào.

Không gian bếp hiện đại với màu sắc hài hòa, trang nhã và thiết bị bàn giao cao cấp: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch.

Bên cạnh đó, mỗi căn hộ cao cấp tại The Matrix One được bàn giao vật liệu cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe, ván sàn Hansol (Hàn Quốc), thang máy Thyssen Krupp (Đức), cửa nhôm kính Xingfa nhập khẩu và kính Low-E chạm sàn; sàn gỗ nhập khẩu chất lượng cao.

"Trần căn hộ là trần thạch cao kết hợp với các loại đèn đa dạng, tạo vẻ lung linh cho căn hộ. Tường được sơn bằng sơn cao cấp Valspar, sơn phủ ba lớp giúp chống ẩm và chống bám bẩn. Cửa làm từ loại gỗ công nghiệp chống cháy cao cấp, trang bị khóa từ thông minh; chuông có chức năng hiển thị hình ảnh", chủ đầu tư cho biết.

Nhà vệ sinh trang bị các thiết bị cao cấp từ các thương hiệu uy tín.

Để đảm bảo sức khỏe cư dân, mỗi căn hộ đều trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ tại phòng khách và thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp. Sự kết hợp giữa cây xanh, ánh sáng trong từng kiến trúc cảnh quan tạo nên bản sắc không gian tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A của khu Tây - khu vực phát triển kinh tế sôi động của Hà Nội hiện tại.

Cùng với đó, thiết kế tổng thể hai tòa tháp căn hộ là sự kết hợp giữa nét hiện đại, sang trọng của phương Tây cùng nét cổ điển, truyền thống của phương Đông. Toàn bộ bề mặt hai tòa tháp được phủ 25.400m2 kính Low-E tràn nguyên khối chạm sàn - một trong những tiêu chuẩn tạo nên nét độc bản của dòng căn hộ hạng sang.

Không chỉ là không gian sống dành cho những cư dân thượng lưu, The Matrix One còn là tổ hợp đa tiện ích hạng A với tòa nhà hỗn hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ, khu shophouse - điểm đến của các nhãn hàng hạng sang, trường học quốc tế và công viên cảnh quan quy mô hơn 14ha.

"Cùng với sự khan nguồn cung sản phẩm hạng A trên thị trường Hà Nội, The Matrix One chỉ còn một lượng hữu hạn sản phẩm. Trong đó, những căn hộ đẹp nhất vẫn đang chờ các chủ nhân xứng đáng", chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phong