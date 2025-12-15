Căn hộ ba phòng ngủ trung tâm TPHCM ưu đãi dịp cuối năm

Kiều by Kita có 50 căn hộ ba phòng ngủ, sẵn sàng bàn giao khi thanh toán 40% cùng chính sách hỗ trợ vay 70% giá trị, miễn 24 tháng phí quản lý.

Dự án Kiều by Kita nằm ngay trên trục Trần Hưng Đạo, mang đến lựa chọn cho người mong tìm một căn hộ trung tâm nhưng không đánh đổi sự thoáng đãng. Dự án chỉ có 82 căn hộ, trong đó 50 căn thuộc dòng 3 phòng ngủ với diện tích từ 128 đến 155 m2. Sự giới hạn về số lượng giúp cho không gian sống ở đây giữ được cảm giác riêng tư và yên tĩnh.

Mỗi căn hộ diện tích lớn của Kiều by Kita đều có hai mặt thoáng. Ảnh: Kita Group

Các căn hộ có hai mặt thoáng mở ra gió và ánh sáng tự nhiên. Từ những tầng cao, tầm nhìn của Kiều by Kita mở ra nhiều góc, từ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, khu trung tâm tài chính đến những tuyến phố Chợ Lớn.

Vị trí mặt tiền Trần Hưng Đạo mang lại sự tiện lợi khi bao quanh dự án là trường học, bệnh viện, hàng quán. Cư dân được đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, giải trí, mua sắm, y tế, giáp dục, việc làm trong vài kilomet di chuyển.

Theo chủ đầu tư Kita Group, những ngày đầu mở bán, dự án thu hút sự chú ý của người mua ở thực nhờ vị trí, quy hoạch tiện ích cũng như không gian sống tiện nghi.

Ở giai đoạn cuối năm, khi nhiều khách hàng ưu tiên phương án tài chính rõ ràng và dễ sắp xếp, chủ đầu tư tiếp tục công bố chính sách bán hàng mới dành cho các căn ba phòng ngủ, hướng đến sự linh hoạt.

Cụ thể, với 40% giá trị, người mua có thể nhận nhà. Phần còn lại được trải đều theo từng đợt, trong đó khách hàng đóng 1% trong suốt năm đầu tiên, giảm áp lực tài chính, nhất là với những gia đình đã có kế hoạch dòng tiền hoặc đang cân đối nhiều khoản đầu tư song song.

Dự án miễn phí quản lý 24 tháng. Với nhóm cư dân muốn vay ngân hàng, dự án hỗ trợ giải ngân tới 70% giá trị, đồng thời đi kèm ưu đãi chiết khấu thêm khi khách chọn phương án thanh toán đúng tiến độ. Người mua đặt cọc sớm cũng nhận chiết khấu cho sản phẩm.

Một góc phòng ngủ tại căn hộ. Ảnh: Kita Group

Theo đại diện Kita Group - đơn vị phát triển dự án, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ diện tích lớn tại trung tâm ngày càng khan hiếm, các ưu đãi này được kỳ vọng giúp người mua "nhẹ gánh tài chính". "Tổng hợp các ưu đãi, người mua có thể tiết kiệm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng tùy theo phương án chọn lựa", đại diện chủ đầu tư nói.

Hoài Phương