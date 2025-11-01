Căn hộ áp mái với tông hồng chủ đạo

Nhóm KTS đã cải tổ toàn bộ cấu trúc không gian. Bếp mới được đưa vào khu sinh hoạt chung, tạo mặt bằng mở. Toilet và phòng tắm được dời sang vị trí có ánh sáng tự nhiên, gác lửng chuyển lên phía trên bếp.

Toàn bộ sàn nhà được thay bằng gỗ sơn trắng. Khu bếp chữ L với hệ tủ ngăn kéo âm tường, tích hợp thiết bị như máy rửa bát, lò nướng, tủ lạnh âm. Mặt bếp bằng đá thạch anh, cửa tủ bếp trên sử dụng kính phản chiếu, tạo hiệu ứng mở rộng cho không gian.