Căn hộ Alta Height đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

Sở Xây dựng TP HCM có văn bản xác nhận khu căn hộ Alta Height thuộc đô thị The 9 Stellars đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với nhà ở hình thành trong tương lai.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height giữa chủ đầu tư Ngân Thạnh và khách hàng diễn ra vào ngày 20/9 tại The 9 Stellars. Trước đó, vào tháng 7, phân khu Alta Villa - dòng biệt thự hướng hồ của dự án cũng đã được bàn giao đến cư dân với đầy đủ pháp lý và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện.

SonKim Land - đơn vị phát triển dự án kỳ vọng, với pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công được duy trì và sản phẩm ở giai đoạn sẵn sàng khai thác, dự án sẽ trở thành điểm sáng với dòng vốn đầu tư tại khu Đông TP HCM.

Khách hàng ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Alta Height là tòa tháp căn hộ chung cư tọa lạc tại The 9 Stellars với quy mô một tòa cao 21 tầng, bao gồm 207 căn hộ, 6 penthouse và 14 shophouse trên tổng diện tích khoảng 4.200 m2. Căn hộ được thiết kế với kiến trúc hiện đại, mật độ 12 căn mỗi tầng, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi cho cư dân. Ngoài ra, mỗi tầng được trang bị 4 thang máy, giúp tối ưu hóa việc di chuyển.

Alta Height trang bị nhiều tiện ích hiện đại, phục vụ nhu cầu sống của cư dân như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em (Kidzone), phòng gym, khu BBQ, sân thể thao (tennis và pickleball) và thừa hưởng hệ tiện ích đa dạng của khu đô thị The 9 Stellars. Bên cạnh đó, việc ứng dụng giải pháp thông minh vào vận hành đô thị giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Dự án căn hộ cao tầng Alta Height tại khu đô thị The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

The 9 Stellars nằm cạnh depot tuyến metro Long Bình và gần Bến xe Miền Đông mới, thuộc khu Đông TP HCM. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Khu vực depot Long Bình được định hướng trở thành hạt nhân TOD kết hợp tái thiết đô thị, tập trung các công trình cao tầng, văn phòng, thương mại, nhà ở và mạng lưới giao thông công cộng. Vị trí này không chỉ thuận lợi về kết nối, mà còn được xem là một trong những điểm tăng trưởng mới của thành phố giai đoạn 2025-2040, nơi thu hút vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao và các mô hình sống, làm việc, giải trí quanh trục metro. Với quy hoạch đồng bộ, giá trị bất động sản khu vực này được kỳ vọng tiếp tục gia tăng theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Hồ bơi và tiện ích vui chơi, giải trí tại dự án. Ảnh: SonKim Land

Theo chủ đầu tư, giai đoạn một, giá bán căn hộ và biệt thự đang ở mức được cho là cạnh tranh so với mặt bằng khu vực; giai đoạn hai khi đi vào triển khai sẽ tạo mặt bằng giá mới. Nguồn cung còn lại của giai đoạn một, trong đó có 79 biệt thự giới hạn Alta Villa hướng hồ với tiện ích riêng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống gắn hạ tầng công cộng hiện đại và đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều dự án triển khai tại khu Đông, việc Alta Height hoàn tất ký hợp đồng mua bán được xem là cột mốc pháp lý tiếp theo của The 9 Stellars. Đơn vị phát triển dự án kỳ vọng, công trình góp phần định hình phong cách sống hiện đại tại đô thị, qua đó, gia tăng sức hút với người mua ở thực và nhà đầu tư.

Song Anh