Căn hộ 96 m2 dùng bản đồ Sài Gòn xưa làm tâm điểm thiết kế

Căn hộ rộng 96 m2 tại TP HCM được thiết kế với chi phí hoàn thiện khoảng 300 triệu đồng. Thay vì theo đuổi phong cách Indochine truyền thống với nhiều chi tiết cầu kỳ, nhóm thiết kế chọn lối tiếp cận tiết chế hơn, tập trung vào cảm giác thư giãn và tính ứng dụng.
Thông qua các yếu tố như bản đồ, ánh sáng dịu, vật liệu thủ công, không gian trở thành nơi ở vừa tiện nghi, vừa gợi mở kết nối với văn hóa. Giải pháp thiết kế mang lại không gian sống có dấu ấn riêng, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Bản đồ Sài Gòn cổ được chọn làm trung tâm thị giác cho toàn bộ không gian, trải dài từ phòng khách đến phòng ngủ. Trong đó, tấm bản đồ ở phòng khách mô phỏng lối cuộn tranh bằng thanh gỗ, con tiện, gợi liên tưởng đến văn hóa Á Đông.
Toàn bộ không gian sử dụng tông màu trung tính, ít tương phản, ánh sáng dịu.
Không gian sinh hoạt được tổ chức theo hướng mở: phòng khách, bếp, bàn ăn liền mạch.
Căn hộ sử dụng đồ nội thất tối giản, tập trung tạo cảm giác thư giãn bằng ánh sáng, màu sắc và bố cục tinh gọn.
Mảng tường tivi ốp gỗ đen liền khối, kết hợp hệ tủ thấp tông sáng giúp cân bằng thị giác.
Các chi tiết Indochine được làm mới để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Chụp đèn dạng nón lá được tiết chế hình khối, dùng tông màu đồng đen tạo điểm nhấn.
Ánh sáng đèn cây và đèn hắt trần tạo hiệu ứng dịu mắt vào ban đêm, giúp không gian ấm cúng
Ghế bàn ăn sử dụng mây đan, gợi nhớ chất liệu thủ công quen thuộc.
Ba đèn thả trần tạo lớp ánh sáng ấm cho khu vực bàn ăn. Hệ tủ cong bo góc giúp không gian liền mạch.
Phòng ngủ chính bố trí bàn làm việc sát cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Hệ bàn gắn liền giường ngủ giúp tiết kiệm diện tích và tăng tính liên kết trong thiết kế. Đèn bàn kiểu banker chân đồng kết hợp bàn gỗ đen gợi cảm giác hoài cổ nhưng không lỗi thời.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công nội thất: Akitephile
Nhóm thiết kế: Lưu Quốc Thịnh, Nguyễn Hồng Ngọc, Trương Ngọc Luyện, Vũ Ngọc Lan Chi