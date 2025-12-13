Căn hộ 96 m2 dùng bản đồ Sài Gòn xưa làm tâm điểm thiết kế

Căn hộ rộng 96 m2 tại TP HCM được thiết kế với chi phí hoàn thiện khoảng 300 triệu đồng. Thay vì theo đuổi phong cách Indochine truyền thống với nhiều chi tiết cầu kỳ, nhóm thiết kế chọn lối tiếp cận tiết chế hơn, tập trung vào cảm giác thư giãn và tính ứng dụng.

Thông qua các yếu tố như bản đồ, ánh sáng dịu, vật liệu thủ công, không gian trở thành nơi ở vừa tiện nghi, vừa gợi mở kết nối với văn hóa. Giải pháp thiết kế mang lại không gian sống có dấu ấn riêng, phù hợp với nhịp sống hiện đại.