Căn hộ 90 m2 ở TP HCM làm mới không gian nhờ nghệ thuật thị giác Hy Lạp

Căn hộ 90 m2 tại TP HCM với 2 phòng ngủ với có thiết kế ban đầu theo phong cách tối giản (minimalism) cùng tông màu trắng. Gia chủ muốn cải tạo tổ ấm thành một không gian mang phong cách nghỉ dưỡng tiện nghi và tinh tế.
Bài toán đặt ra cho nhóm thiết kế là làm mới không gian sống mà không thay đổi hoàn toàn kết cấu cũ.
Lấy cảm hứng từ nghệ thuật "đánh lừa thị giác" trong kiến trúc Hy Lạp cổ đại, nhóm kiến trúc sư (KTS) tạo ra những điều chỉnh trong đường nét, tỷ lệ bố cục các khu vực, mà không thay đổi kết cấu căn hộ. Mục đích là can thiệp vào cảm nhận thị giác, giúp căn hộ trông cân đối và rộng hơn so với thực tế.
Đường cong xuất hiện xuyên suốt: góc tủ bếp bo mềm, vách ngăn giữa các khu uốn nhẹ thay vì cắt thẳng, đầu các khối tường "vuốt" dần thay vì kết thúc đột ngột. Tổng thể căn hộ loại bỏ cảm giác sắc và gấp, vốn là vấn đề phổ biến của căn hộ diện tích không quá rộng.
Trần nhà giật cấp kết hợp dải đèn chạy dọc giúp cảm giác không gian rộng hơn thực tế.
Nhóm thiết kế khéo léo bố trí tranh, vật trang trí và đèn làm điểm nhấn ở mọi góc nhìn trong phòng khách.
Vật liệu chủ đạo của căn hộ là bê tông hiệu ứng với bề mặt mờ đủ để bắt ánh sáng nhưng không gây nhiễu thị giác. Gỗ tối màu đi kèm để tạo chiều sâu.
Yếu tố Hy Lạp không xuất hiện trực diện mà ẩn trong những chi tiết nhỏ như tượng bán thân nữ thần Athena đặt tại kệ tivi, bản vẽ kiến trúc cổ điển treo trong phòng ngủ.
Khu vực tiền sảnh với băng ghế cong và hệ tủ cao kịch trần giúp không gian liền mạch.
Khu vực bếp nấu được thiết kế tối giản với hệ tủ cao nhằm tối ưu không gian lưu trữ. Tủ bếp sử dụng tông màu tối phối hợp cùng bề mặt đá vân xám.
Hệ đèn thả trần dạng tròn mô phỏng hình học, tạo điểm nhấn cho khu vực bàn ăn.
Phòng ngủ chính dùng tone màu sáng, đường cong từ trần đổ xuống vách tường được thiết kế "vuốt" dần tạo cảm giác mềm mại.
Khu vực bàn trang điểm được thiết kế tối giản với điểm nhấn là gương tròn tích hợp dải đèn LED hắt sáng.
Phòng ngủ phụ với mảng tường đầu giường ốp gỗ đen. Sự phân hóa màu sắc giữa khối gỗ tối và tường bê tông giúp tạo chiều sâu cho không gian. Các đường cong tiếp tục được duy trì ở hệ tủ kệ tivi và đường viền trần.
Khu nhà vệ sinh phủ gạch thẻ đen bóng từ sàn đến trần.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công nội thất: Akitephile
Ảnh: Phú Đào