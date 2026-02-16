Căn hộ 78 m2 với 'bức tường ánh sáng' cao 5 m

Căn hộ có diện tích 78 m2, nằm trên tầng 11 - tầng cao nhất của một tòa nhà tại Osaka, Nhật Bản. Công trình hướng đến mục tiêu tạo nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm khác biệt.
Với diện tích 78 m2, căn hộ khai thác chiều cao thay vì tìm cách mở rộng bề ngang. Giải pháp xử lý những ô cửa sổ trở thành yếu tố trung tâm, định hình trải nghiệm không gian và tạo dấu ấn riêng cho công trình.
Không gian căn hộ nổi bật với khoảng thông tầng cao 5 m. Hệ cửa sổ lớn bố trí tự do theo nhiều hình dạng khác nhau, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong.
Ánh sáng đi qua lớp kính mờ này, tạo thành một “bức tường ánh sáng” khuếch tán đều khắp không gian. Hiệu ứng bóng đổ thay đổi theo thời điểm trong ngày, mang lại trải nghiệm thị giác liên tục.
Ban đêm, hệ đèn hắt gián tiếp được tích hợp sau các mảng tường và trần, bổ sung nguồn sáng dịu. Sự kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và nhân tạo giúp không gian duy trì trạng thái ổn định, hạn chế chói, tăng chiều sâu.
Các mảng tường phân chia phía trên được ốp gương. Gương phản chiếu khung cửa, tạo cảm giác mở rộng và tăng tính liên kết.
Vật liệu hoàn thiện căn hộ giữ tông màu trung tính với bê tông trần, sàn gỗ và bề mặt kim loại.
Nội thất căn hộ được bố trí tối giản nhằm giữ mặt sàn thông thoáng.
Tường trắng liền mạch hạn chế chi tiết trang trí, làm nền cho ánh sáng tự nhiên phản chiếu từ hệ kính lớn.
Cấu trúc không gian không chia phòng khách theo cách truyền thống. Các khu vực chức năng sắp xếp linh hoạt quanh khoảng thông tầng và hệ "tường ánh sáng", cho phép thay đổi cách sử dụng theo nhu cầu.
Một khe mở trên trần đưa ánh sáng tự nhiên chiếu xiên xuống mảng tường.
Khu vực rửa tay bố trí gọn trong một hốc tường. Gương tròn treo bằng dây da cố định vào trần, trở thành điểm nhấn thị giác trên nền tường hoàn thiện bê tông xám.
Bích Phương (theo Designboom)