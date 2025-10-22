Căn hộ 70 m2 với 4 phòng ngủ cho ba thế hệ

Căn hộ ban đầu có 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, phù hợp với gia đình nhỏ. Để có không gian riêng cho ba thế hệ khi ông bà chuyển đến ở cùng, chủ nhà quyết định cải tạo toàn diện. KTS giữ lại phần kết cấu chính, sắp xếp lại toàn bộ mặt bằng theo hướng tối ưu hóa công năng.

Dự án hoàn thành sau 50 ngày thi công, với chi phí khoảng 500 triệu đồng. Căn hộ sau cải tạo có 4 phòng ngủ và các không gian chức năng cho 6 người trong đại gia đình. Không chỉ thay đổi hình thức, quá trình thiết kế hướng đến việc đồng bộ nhịp sống, giúp từng thành viên có góc riêng nhưng vẫn kết nối với nhau trong không gian chung.