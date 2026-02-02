Căn hộ 70 m2 của Thanh Thanh Huyền

Cô mua căn hộ vào cuối năm 2024, bắt đầu chuyển về sống từ giữa năm 2025. "Mơ ước mua nhà trước tuổi 30 của tôi thành hiện thực. Tôi vui vì sau nhiều năm ở nhà thuê, cuối cùng cũng có không gian sống yêu thích", Thanh Thanh Huyền nói.
Người đẹp cho biết mua nhà thô, sau đó chi thêm hai tỷ đồng để sửa một số hạng mục theo mong muốn.
Thanh Thanh Huyền tự lên ý tưởng thiết kế không gian sống, các khu vực đều đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Đứng tại ban công có thể ngắm sông Sài Gòn và trung tâm thành phố từ xa.
Cô chọn tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, sạch sẽ. Theo người đẹp, sự hòa quyện màu sắc nhã nhặn với món đồ yêu thích giúp cô thấy thư thái, có cảm hứng làm việc.
Thanh Thanh Huyền không chú trọng nội thất cầu kỳ. Phòng ngủ của cô có tầm nhìn bao quát khung cảnh bên ngoài.
Cô sử dụng một số chiếc tủ xà cừ có độ bóng nhẹ kết hợp rèm.
Phòng thay đồ và cất giữ trang phục, phụ kiện của Thanh Thanh Huyền.
Thanh Thanh Huyền tận dụng một góc trong nhà thực hiện video gợi ý phối áo dài du xuân.
Khu vực nhà bếp, phòng tắm được lát đá, dễ lau chùi.
Thanh Thanh Huyền cho biết dùng tiền tiết kiệm để mua căn hộ, không cần vay mượn hay trả góp. Thỉnh thoảng, cô đón người thân, bạn bè đến chơi.
Gần Tết Nguyên đán, cô trang trí ngôi nhà bằng những cành đào, mận.
Cô tên đầy đủ Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, 30 tuổi, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP HCM. Người đẹp từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Năm 2023, cô là thí sinh Việt Nam tham gia Miss Charm, vào top 20. Nhiều năm qua, Thanh Thanh Huyền theo đuổi công việc MC song ngữ, dẫn dắt nhiều chương trình.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp