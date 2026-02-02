Căn hộ 70 m2 của Thanh Thanh Huyền

Cô mua căn hộ vào cuối năm 2024, bắt đầu chuyển về sống từ giữa năm 2025. "Mơ ước mua nhà trước tuổi 30 của tôi thành hiện thực. Tôi vui vì sau nhiều năm ở nhà thuê, cuối cùng cũng có không gian sống yêu thích", Thanh Thanh Huyền nói.