Căn hộ 45 m2 phối màu tương phản lấy cảm hứng từ phim hoạt hình

Căn hộ 45 m2 nằm trong một tòa nhà chung cư xây từ thập niên 1960 tại Saint-Ouen, vùng ngoại ô phía bắc Paris (Pháp), gần bờ sông Seine. Gia chủ là một cặp đôi trẻ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.
Chủ nhà muốn giải bài toán dung hòa hai phong cách đối lập: Brutalist (chuộng vật liệu thô mộc như bê tông trần, thép lộ kết cấu) và "Cartooncore" (lấy cảm hứng từ thế giới hoạt hình). KTS chuyển hóa ý tưởng đó vào kiến trúc bằng các hình khối phóng đại, chi tiết độc đáo và màu sắc rực rỡ đặt trên nền vật liệu công nghiệp.
Trước cải tạo, căn hộ có bố cục bình thường, ít màu sắc và vật liệu thiếu chất lượng.
Bảng màu tổng thể của căn hộ giới hạn trong hai gam chính là cam và xanh dương, đặt trên nền vật liệu trung tính. Cách phối màu tương phản giúp phân định khu vực chức năng rõ ràng trong không gian nhỏ.
Khu bếp đặt gần cửa ra vào, sử dụng hệ tủ thép không gỉ kết hợp bàn ăn nhỏ gọn.
Tay nắm tủ dạng gai được in 3D tạo điểm nhấn, đồng thời tăng độ nhận diện cho hệ tủ.
Không gian sinh hoạt chính nâng cao sàn so với bếp, liên kết bằng cầu thang thép sơn xanh. Kết cấu cầu thang được xoay lại hướng tiếp cận, đặt ở vị trí trung tâm nhằm định hướng giao thông và tăng chiều sâu không gian. Tay vịn xuyên qua một bậc thang tạo hiệu ứng thị giác.
Phòng khách bố trí kệ lưu trữ lớn chạy kịch trần, tích hợp tivi và khu trưng bày. Hệ kệ sơn màu cam nổi bật trên nền tường, kết hợp sofa cùng tông nhằm tạo vùng nhấn rõ ràng. Bàn trà thiết kế dạng khối với các chi tiết lồi, tăng tương tác khi sử dụng.
Hệ cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào toàn bộ không gian. Rèm vải mỏng hỗ trợ điều tiết ánh sáng.
Gương tròn khung mỏng đặt trên tường trắng phản chiếu các chi tiết nội thất phía sau.
Phòng ngủ đặt ở tầng trên cùng, sử dụng tường gạch kính để lấy sáng và đảm bảo riêng tư. Vật liệu này cho phép ánh sáng khuếch tán, đồng thời tạo bề mặt có chiều sâu.
Tab đầu giường thiết kế dạng khối trụ kết hợp mặt bàn bo tròn.
KTS chọn không lắp cửa phòng tắm. Không gian phòng tắm sử dụng gạch thẻ màu xanh phủ toàn bộ tường và sàn.
Lavabo kim loại dạng tròn đặt nổi trên mặt bàn ốp gạch, kết hợp vòi nước tối giản giúp giữ bố cục gọn gàng.
Bích Phương (theo Never Too Small)