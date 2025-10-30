Căn hộ 35 m2 của vợ chồng kiến trúc sư dùng nội thất làm vách ngăn

Thay vì xây lại các vách ngăn, hai KTS sử dụng các khối nội thất lớn làm "vách mềm" phân chia không gian. Mỗi khối đảm nhiệm một chức năng: phòng tắm, khu bếp, tủ quần áo, bàn làm việc... Các chi tiết kỹ thuật như đường ống, hệ thống thông gió được giữ nguyên hiện trạng, tăng cảm giác thông thoáng và giảm thi công phức tạp.

Các bề mặt tường trong nhà được giữ nguyên lớp sơn cũ, chỉ sơn phủ thêm, giữ lại dấu vết công trình cũ như một phần thẩm mỹ.