Căn hộ 35 m2 của vợ chồng kiến trúc sư dùng nội thất làm vách ngăn

Căn hộ rộng 35 m2 nằm ở một tòa nhà thấp tầng tại Tokyo, Nhật Bản, với tầm nhìn hướng ra các mái nhà lân cận và đường chân trời thành phố. Đây là nơi ở của hai KTS người Nhật Bản sau khi kết hôn.
Thay vì xây lại các vách ngăn, hai KTS sử dụng các khối nội thất lớn làm "vách mềm" phân chia không gian. Mỗi khối đảm nhiệm một chức năng: phòng tắm, khu bếp, tủ quần áo, bàn làm việc... Các chi tiết kỹ thuật như đường ống, hệ thống thông gió được giữ nguyên hiện trạng, tăng cảm giác thông thoáng và giảm thi công phức tạp.
Thay vì xây lại các vách ngăn, hai KTS sử dụng các khối nội thất lớn làm "vách mềm" phân chia không gian. Mỗi khối đảm nhiệm một chức năng: phòng tắm, khu bếp, tủ quần áo, bàn làm việc... Các chi tiết kỹ thuật như đường ống, hệ thống thông gió được giữ nguyên hiện trạng, tăng cảm giác thông thoáng và giảm thi công phức tạp.
Tất cả món đồ nội thất trong nhà đều được tính toán theo kích thước cụ thể, đặt đúng vị trí nhằm đảm bảo sự đa năng, dễ điều chỉnh và tiện ích tối đa.
Cửa chính được sơn hồng lấy cảm hứng từ “cánh cửa thần kỳ” trong truyện Doraemon. Một tấm rèm dày bố trí ở lối vào giúp tạo cảm giác riêng tư.
Không gian bếp sử dụng hệ tủ inox nâng chân, dễ vệ sinh và tạo cảm giác gọn nhẹ.
Bàn đảo di động được bổ sung, vừa để nồi cơm điện, vừa hỗ trợ thêm mặt bàn khi cần.
Giường ngủ kết hợp sofa, tiện cho chuyển đổi giữa ngày và đêm.
Rèm trắng lắp xung quanh tạo ranh giới không gian khi cần.
Tủ quần áo cao kịch trần có cửa trượt. Góc làm việc nhỏ bố trí sát tường, kèm bảng đục treo dụng cụ giúp dễ thao tác.
Khu vệ sinh được lắp đặt trong một “khối hộp” màu xám, dùng vật liệu gỗ xi măng chống nước và cách âm.
Hệ cửa kính lớn giúp căn hộ nhận đủ ánh sáng từ ba hướng.
Cặp vợ chồng tận dụng ban công hẹp làm nơi thư giãn, hướng tầm nhìn về trung tâm Tokyo. Không gian nhỏ được bố trí ghế gấp và cây xanh.
Bích Phương (theo Never too small)