Căn hộ 30 triệu đồng mỗi m2 tại cửa ngõ Tây TP HCM









Theo báo cáo của Knight Frank Việt Nam, trong quý III/2025, TP HCM (cũ) ghi nhận khoảng 4.400 căn hộ sơ cấp, trong đó 57% thuộc phân khúc hạng sang, với mức giá dao động 110-250 triệu đồng mỗi m2. Giá sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt gần 96 triệu đồng mỗi m2, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy thị trường gần như vắng bóng các sản phẩm vừa túi tiền, trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân vẫn duy trì ở mức cao. Việc xuất hiện những dự án có mức giá quanh ngưỡng 30 triệu đồng mỗi m2 tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM góp phần giải tỏa áp lực an cư cho người mua nhà. Đơn cử, The Win City quy mô 13,1 ha tại khu vực Đức Hòa, Long An (cũ) - cửa ngõ TP HCM, do liên danh chủ đầu tư Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường, Central hợp tác phát triển. Mức giá dự án dự kiến từ 30,5 triệu đồng mỗi m2 được đánh giá là hợp lý so với mặt bằng chung, như một "làn gió mát" trong bối cảnh thị trường căn hộ cao cấp, hạng sang "chiếm sóng".

Phối cảnh căn hộ tại The Win City. Ảnh: Thắng Lợi Group

Ông Dương Long Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi, cho biết The Win City là sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, hướng đến hình thành cộng đồng cư dân ổn định, lâu dài, thay vì chạy theo các mục tiêu ngắn hạn. Dự án đưa ra định vị "căn hộ cao cấp, giá quốc dân" hướng đến đôi tượng cư dân là công nhân, kỹ sư, người lao động và các gia đình trẻ. Dự án nằm trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10), giáp nút giao Vành Đai 3 - một trong những trục kết nối quan trọng phía Tây TP HCM, gắn với xu hướng giãn dân và dịch chuyển nhà ở về các đô thị vành đai, cao tốc. Theo quy hoạch tổng thể, The Win City được phát triển với ba phân khu gồm Victory Heights (phân khu C), Glory Sky (phân khu B) và Prime Majestic (phân khu A), triển khai theo lộ trình từng giai đoạn nhằm đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân trong toàn khu đô thị. Trong đó, Victory Heights là phân khu được phát triển đầu tiên, gồm 6 khối căn hộ cao 22-28 tầng, cung cấp khoảng 2.822 sản phẩm với cơ cấu đa dạng từ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, dualkey (là căn hộ có một cửa chính và hai lối vào riêng dẫn đến hai không gian riêng biệt) đến shophouse. Tỷ lệ xây dựng toàn dự án khoảng 29,82%, hơn 70% diện tích của quỹ đất còn lại được dành cho phát triển cảnh quan, không gian sinh hoạt chung và hệ thống tiện ích nội khu. Theo chủ đầu tư, quy hoạch này tạo nền tảng cho việc hình thành một cộng đồng cư dân sống gắn bó lâu dài, bền vững.

Dự án The Win City với khoảng 6.000 căn hộ, điểm nhấn là tòa tháp thương mại Win Mark. Ảnh: Thắng Lợi Group

Dù được phát triển ở phân khúc giá hợp lý, liên danh chủ đầu tư vẫn chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng phục vụ cư dân. Theo đó, The Win City được tích hợp mô hình "One stop living hub" với hơn 100 tiện ích sống - làm việc - học tập - giải trí - di chuyển. Mô hình này giúp cư dân tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng sống. Trong đó, dự án được quy hoạch trường liên cấp song ngữ Win Edu, phòng khám đa khoa quốc tế Win Mec. Điểm nhấn The Win City là toà cao ốc thương mai Win Mark cao 33-42 tầng. Công trình tích hợp trung tâm thương mại, không gian văn hóa - giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng, khu ẩm thực, khách sạn 5 sao và căn hộ hạng sang đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân The Win City và cộng đồng trong khu vực. Bên cạnh đó công viên nội khu, hệ thống sân thể thao đa năng và hồ bơi dài chuẩn Olympic phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Dự án đánh dấu lần đầu liên danh ba thương hiệu Central, Gỗ An Cường, Thắng Lợi Homes (công ty con của Thắng Lợi Group) hợp tác phát triển bất động sản - vừa làm chủ đầu tư, vừa phát triển dự án. Trong đó, Central - hiện nằm trong top 10 doanh nghiệp tư nhân xây dựng lớn nhất Việt Nam năm 2025, đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng, kiểm soát chất lượng thi công, tiến độ và tối ưu chi phí.. Gỗ An Cường, tham gia đầu tư và cung cấp giải pháp nội thất còn Thắng Lợi Group giữ vai trò điều phối và phát triển dự án.

The Win City do liên danh ba đơn vị Central, Gỗ An Cường, Thắng Lợi Homes phát triển. Ảnh: Thắng Lợi Group

Theo ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gỗ An Cường, thành viên HĐQT Thắng Lợi Group kiêm thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes, việc tham gia đầu tư bất động sản xuất phát từ sự thận trọng của thương hiệu đã được xây dựng hơn ba thập niên. "Chúng tôi đặt uy tín và thương hiệu của mình vào The Win City. Các giải pháp nội thất đưa vào dự án cũng là tiêu chuẩn An Cường đang cung cấp cho nhiều dự án cao cấp trên thị trường", ông Nghĩa nói. Ở góc độ thi công, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Central, thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes, cho biết doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của các dự án cao cấp vào The Win City, đồng thời tối ưu quy trình để hiện thực hóa mục tiêu căn hộ chất lượng với giá hợp lý. "Chúng tôi không bán rẻ, mà bán với mức giá được tối ưu từ năng lực triển khai, thi công và quản lý", ông Tuấn nhấn mạnh. Theo công bố ngày 18/12, dự án hoàn tất nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 212 tỷ đồng. Tổ hợp cũng vào top 5 dự án "Bất động sản giá trị thật tiêu biểu vùng động lực phía Nam năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Vùng động lực phía Nam lần thứ I, ngày 3/12 do Reatimes và VIRES tổ chức.

Hệ tiện ích nội khu tại dự án. Ảnh: Thắng Lợi Group

Trong xu hướng mở rộng không gian đô thị, khu Tây TP HCM đang dần trở thành điểm đến của một thế hệ cư dân mới - những người trẻ, giới chuyên gia và các gia đình hiện đại sẵn sàng dịch chuyển để tìm kiếm môi trường sống thoáng đãng, được quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Đây cũng là nhóm cư dân đề cao tính kết nối, tiện ích đồng bộ và sự phát triển bền vững cho cuộc sống lâu dài. Khác với áp lực mật độ dân số cao và quỹ đất ngày càng hạn hẹp tại khu vực trung tâm, khu Tây TP HCM vẫn còn nhiều dư địa phát triển nhờ sở hữu quỹ đất lớn, thuận lợi cho việc hình thành các đại đô thị quy mô. Cùng với đó là làn sóng đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện phát triển những hệ sinh thái sống hoàn chỉnh - nơi có thể xây dựng cộng đồng ổn định, sầm uất theo thời gian. Khu vực này đang từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng của toàn vùng khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm chuẩn bị về đích hoặc được triển khai. Tiêu biểu có thể kể đến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, tuyến Vành đai 3 với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026. Các trục giao thông chiến lược như Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4, Nguyễn Thị Tú nối dài, đường Lương Hòa - Bình Chánh... góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - đô thị - công nghiệp và hình thành các đô thị vệ tinh.

Phối cảnh dự án nằm gần các trục đường lớn. Ảnh: Thắng Lợi Group

Với trị trí mặt tiền đường Trần Văn Giàu nối dài, The Win City giữ lợi thế kết nối trực tiếp TP HCM, các đô thị vệ tinh và trung tâm kinh tế lớn như Đồng Nai, Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Khi toàn tuyến Vành đai 3 thông xe năm 2026, trục giao thông này sẽ trở thành huyết mạch liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển từ The Win City đến Bình Dương 30 phút và sân bay quốc tế Long Thành còn khoảng 60 phút, đến Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 90 phút. The Win City còn nằm tại "trái tim" của thủ phủ công nghiệp phía Nam với khoảng 39 khu và cụm công nghiệp, tổng quy mô hơn 12.000 ha, thu hút gần 220.000 lao động đang sinh sống và làm việc. Lợi thế này giúp dự án tạo giá trị kép vừa đáp ứng nhu cầu an cư cho lực lượng lao động, chuyên gia tại các khu công nghiệp, vừa đón đầu dòng dịch chuyển dân cư và nguồn vốn về khu Tây. Chủ đầu tư khẳng định, The Win City phản ánh xu hướng phát triển các đô thị vệ tinh trong giai đoạn mới với giá phù hợp, hạ tầng đồng bộ và quy mô đủ lớn để nuôi dưỡng cộng đồng dân cư sầm uất. "Sức hút của dự án đến từ sự cân bằng giữa giá bán, quy hoạch và hệ tiện ích, chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu ở thực trong bối cảnh thị trường đang thiếu vắng những sản phẩm vừa túi tiền nhưng được đầu tư bài bản và có tiềm năng phát triển dài hạn", đại diện đơn vị nói.