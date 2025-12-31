Căn hộ 250 m2 thiết kế tối giản cho gia chủ 'chữa lành'

Ánh sáng tự nhiên được đưa vào từ nhiều hướng, di chuyển dần qua các bề mặt trong suốt cả ngày. Vật liệu hoàn thiện của căn hộ chủ yếu là gỗ sáng màu, kết hợp bề mặt nhám và chất liệu thô mềm, giúp ánh sáng tán đều. Nhờ vậy không gian nhà luôn giữ được độ sáng vừa phải đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài.