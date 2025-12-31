Căn hộ 250 m2 thiết kế tối giản cho gia chủ 'chữa lành'

Căn hộ rộng 250 m2, tại thành phố Kuching, Malaysia. Bối cảnh đô thị chật hẹp và nhịp sống nhanh khiến gia chủ mong muốn có một nơi ở yên tĩnh, cân bằng. Thay vì tạo nên một không gian nhiều lớp ý tưởng, nhóm thiết kế chọn hướng tiếp cận tối giản và tiết chế chi tiết rườm rà.
Toàn bộ căn hộ được tổ chức thành một hệ không gian mở và liên hoàn. Bếp, khu ăn uống và phòng khách không bị chia cắt bằng tường hay cửa.
Ranh giới giữa các khu vực được thể hiện bằng sự thay đổi nhẹ về cao độ, chất liệu hoặc hướng sắp đặt.
Đảo bếp bằng gỗ lớn đóng vai trò là điểm nhấn trung tâm, hỗ trợ sinh hoạt thường ngày, đồng thời giữ cho không gian cân bằng, ổn định.
Giải pháp lưu trữ được tích hợp vào các mảng tường, loại bỏ hoàn toàn hệ tủ rời.
Ánh sáng tự nhiên được đưa vào từ nhiều hướng, di chuyển dần qua các bề mặt trong suốt cả ngày. Vật liệu hoàn thiện của căn hộ chủ yếu là gỗ sáng màu, kết hợp bề mặt nhám và chất liệu thô mềm, giúp ánh sáng tán đều. Nhờ vậy không gian nhà luôn giữ được độ sáng vừa phải đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài.
Sự đồng bộ trong chất liệu và màu sắc mang lại cảm giác thống nhất, hạn chế lỗi thời.
Góc thư giãn bên cạnh sofa được tổ chức tối giản với kệ gỗ trưng bày gốm thủ công. Bề mặt tường thô tạo đối lập với chất liệu nhẵn mịn của nội thất, mang lại sự cân bằng về cảm quan.
Không gian nghỉ ngơi và các phòng chức năng khác cũng tuân theo triết lý tối giản.
Mỗi phòng đều giữ được sự mạch lạc trong thiết kế, chú trọng sự gọn gàng, tiện dụng và khả năng đón sáng tự nhiên.
Toàn bộ hệ cửa, vách kính và rèm được lựa chọn nhằm điều tiết ánh sáng linh hoạt theo các thời điểm trong ngày.
Phòng vệ sinh thiết kế đơn giản với lavabo dạng trụ đặt nổi trên bệ gỗ, tường ốp gạch trắng chạy dọc tạo hiệu ứng chiều cao.
Phòng ngủ chính với tường ốp gỗ chạy dọc tạo cảm giác ấm áp. Không gian hạn chế vật dụng, tập trung vào cảm giác thư giãn và sự mạch lạc trong bố cục.
Bích Phương (theo Archdaily)