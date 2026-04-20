Căn hộ 140 m2 xây thêm nhà vệ sinh không cần khoan sàn

Căn hộ 140 m2 trung tâm TP HCM khiến nhiều nhà thầu "lắc đầu" khi muốn bổ sung hai toilet, dời bếp nhưng không sẵn đường thoát nước, sau đó được cải tạo nhờ giải pháp không khoan cắt.

Căn hộ ở khu vực quận 1 cũ được gia chủ lên ý tưởng cải tạo để thêm tiện nghi. Trong đó, chủ nhà muốn có thêm hai nhà vệ sinh riêng cho hai phòng ngủ, di dời toàn bộ khu bếp. Trở ngại nằm ở việc các vị trí mới không có sẵn đường thoát nước, lại cách xa trục kỹ thuật và không được phép khoan sàn theo quy định chung cư. Nhiều nhà thầu từ chối khi nghe trình bày mong muốn.

Sau nhiều lần tìm phương án, gia chủ lựa chọn giải pháp thiết bị bơm thu gom nước thải Sanitoilet từ SFA Pumps. Thay vì dựa vào trọng lực để nước tự chảy xuống, các thiết bị bơm nghiền và bơm nước thải này chủ động thu gom, nghiền nhỏ (tùy dòng máy) và bơm chất thải theo đường ống nhỏ để đến điểm thoát chính. Nhờ đó, toilet có thể lắp đặt ở khoảng cách xa đường thoát nước thải chung cư, chạy ngang hay đẩy ngược chiều cao mà không cần can thiệp kết cấu sàn nhà. Thiết bị lắp gọn sau toilet hoặc dưới bồn rửa, vận hành tự động.

Công trình tại TP HCM được hoàn thiện sau vài tuần. "Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất phức tạp, nhưng quá trình thi công lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng", chủ nhà đánh giá.

Phòng ngủ được lắp thêm toilet nhờ giải pháp Sanitoilet bơm nghiền chất thải lắp đặt sau bồn cầu. Ảnh: SFA

Không riêng căn hộ trên, rất nhiều công trình khác trên cả nước cũng áp dụng giải pháp bơm nghiền chất thải, giải bài toán lắp đặt thiết bị vệ sinh.

Đơn cử như trường hợp của công trình trong phố cổ Hà Nội. Gia chủ muốn lắp thêm toilet nhưng không có đường thoát nước sẵn, trong khi phía dưới là nhà hàng xóm nên không thể thi công xuyên sàn. Hay tại Bình Dương, một gia đình muốn cải tạo sân thượng thành phòng ở đầy đủ tiện nghi nhưng không thể triển khai hệ thống thoát nước theo cách truyền thống. Cả hai trường hợp đều được giải quyết bằng giải pháp của SFA Pumps, lắp đặt trong một ngày.

Khu bếp được di dời sang vị trí mới nhờ giải pháp Sanivite. Ảnh: SFA

Theo đại diện SFA Pumps, nhu cầu cải tạo không gian sống ngày càng phổ biến, từ việc thêm phòng chức năng, mở rộng khu bếp đến bổ sung nhà vệ sinh. Tuy nhiên, với nhiều căn hộ hoặc nhà phố, rào cản lớn nhất vẫn là hệ thống thoát nước cố định.

Việc khoan sàn để lắp đặt đường ống mới thường gây bụi bặm, tiếng ồn, chi phí phát sinh, thậm chí không được phép thực hiện do quy định của tòa nhà hoặc kết cấu công trình.

"Các giải pháp bơm nghiền và bơm nước thải giúp thu gom và bơm dâng chất thải ngay tại chỗ. Nhờ đó, gia chủ có thể bố trí lại không gian linh hoạt hơn", đại diện đơn vị nói.

Tại Việt Nam, SFA Pumps - thương hiệu đến từ Pháp với gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải - đã có mặt từ năm 2015. Sau hơn 10 năm, đơn vị này triển khai 300 dự án trên cả nước từ căn hộ, nhà phố cho đến nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, bệnh viện.

Hoài Phương