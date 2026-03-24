Căn hộ 127 m2 lấy cảm hứng phối màu từ bộ lông mèo cưng

Căn hộ tại TP HCM có diện tích xây dựng 127 m2, gia chủ là một cặp đôi trẻ sống cùng hai chú mèo. Họ mong muốn một không gian mang tính cá nhân, không phô trương, dễ chăm sóc và phù hợp với nhịp sống có thú cưng.
Căn hộ tại TP HCM có diện tích xây dựng 127 m2, gia chủ là một cặp đôi trẻ sống cùng hai chú mèo. Họ mong muốn một không gian mang tính cá nhân, không phô trương, dễ chăm sóc và phù hợp với nhịp sống có thú cưng.
Nhóm thiết kế chọn phong cách Mid-Century Modern làm nền tảng. Phong cách này giữ được sự trầm ấm qua hệ màu nâu, xanh rêu, kem, đồng thời đảm bảo công năng rõ ràng. Bảng màu chủ đạo của căn nhà gồm nâu quế, kem, xám nhạt, xanh rêu xám và nâu đất, lấy cảm hứng từ sắc lông của 2 chú mèo trong nhà.
Nhóm thiết kế chọn phong cách Mid-Century Modern làm nền tảng. Phong cách này giữ được sự trầm ấm qua hệ màu nâu, xanh rêu, kem, đồng thời đảm bảo công năng rõ ràng. Bảng màu chủ đạo của căn nhà gồm nâu quế, kem, xám nhạt, xanh rêu xám và nâu đất, lấy cảm hứng từ sắc lông của 2 chú mèo trong nhà.
Để phù hợp với thú cưng, ngôi nhà ưu tiên sử dụng vật liệu hạn chế trầy xước, chống bám lông và dễ vệ sinh như sàn gỗ công nghiệp, đá nhân tạo và gạch gốm thủ công.
Để phù hợp với thú cưng, ngôi nhà ưu tiên sử dụng vật liệu hạn chế trầy xước, chống bám lông và dễ vệ sinh như sàn gỗ công nghiệp, đá nhân tạo và gạch gốm thủ công.
Không gian phòng khách, bếp và khu vực ăn được tổ chức theo bố cục mở, liên thông trên cùng một mặt sàn. Sofa nhung xanh rêu dáng cong mềm đặt ở trung tâm, kết hợp bàn trà gỗ tròn chân thấp. Kệ tivi thiết kế dạng ô vuông xen kẽ gỗ sáng và cánh tủ xanh rêu, vừa chứa sách vừa trưng bày vật dụng cá nhân.
Không gian phòng khách, bếp và khu vực ăn được tổ chức theo bố cục mở, liên thông trên cùng một mặt sàn. Sofa nhung xanh rêu dáng cong mềm đặt ở trung tâm, kết hợp bàn trà gỗ tròn chân thấp. Kệ tivi thiết kế dạng ô vuông xen kẽ gỗ sáng và cánh tủ xanh rêu, vừa chứa sách vừa trưng bày vật dụng cá nhân.
Đảo bếp bo tròn ốp gạch gốm thủ công xanh và trắng xen kẽ là điểm nhấn thị giác của khu vực sinh hoạt chung.
Đảo bếp bo tròn ốp gạch gốm thủ công xanh và trắng xen kẽ là điểm nhấn thị giác của khu vực sinh hoạt chung.
Mặt bếp đá tông sáng giúp cân bằng với hệ tủ bếp xanh rêu đậm phía sau. Tay nắm tủ bằng đồng tạo điểm nhấn tinh tế, đồng nhất với ngôn ngữ phụ kiện căn nhà.
Mặt bếp đá tông sáng giúp cân bằng với hệ tủ bếp xanh rêu đậm phía sau. Tay nắm tủ bằng đồng tạo điểm nhấn tinh tế, đồng nhất với ngôn ngữ phụ kiện căn nhà.
Khu vực tiền sảnh sử dụng mảng tường đỏ đậm kết hợp vách gạch kính lấy sáng. Một băng ghế được đặt dưới bức tranh vẽ mèo. Sàn tiền sảnh lát gạch vân tự nhiên, phân tách rõ với sàn gỗ khu vực sinh hoạt chính.
Khu vực tiền sảnh sử dụng mảng tường đỏ đậm kết hợp vách gạch kính lấy sáng. Một băng ghế được đặt dưới bức tranh vẽ mèo. Sàn tiền sảnh lát gạch vân tự nhiên, phân tách rõ với sàn gỗ khu vực sinh hoạt chính.
Phòng ngủ có vách ốp lam gỗ dọc kết hợp đầu giường bọc vải tông xanh rêu đậm. Căn phòng được bố trí đèn bàn dáng cây nấm đặt trên tab đầu giường, tủ ngăn kéo gỗ óc chó phối tay nắm đồng.
Phòng ngủ có vách ốp lam gỗ dọc kết hợp đầu giường bọc vải tông xanh rêu đậm. Căn phòng được bố trí đèn bàn dáng cây nấm đặt trên tab đầu giường, tủ ngăn kéo gỗ óc chó phối tay nắm đồng.
Phòng ngủ còn lại giữ tông ấm với ga giường nâu quế, gối xanh rêu điểm xuyết. Đèn treo trần kiểu Nhật tạo ánh sáng khuếch tán nhẹ. Đèn bàn chân đỏ đặt đối xứng 2 bên đầu giường, tạo điểm nhấn màu sắc cho không gian trung tính.
Phòng ngủ còn lại giữ tông ấm với ga giường nâu quế, gối xanh rêu điểm xuyết. Đèn treo trần kiểu Nhật tạo ánh sáng khuếch tán nhẹ. Đèn bàn chân đỏ đặt đối xứng 2 bên đầu giường, tạo điểm nhấn màu sắc cho không gian trung tính.
Góc làm việc với bàn gỗ dạng chữ L chạy dọc 2 mặt tường. Hệ kệ phía trên thiết kế dạng ô vuông. Rèm sáo tông nâu đậm giúp kiểm soát ánh sáng từ cửa sổ.
Góc làm việc với bàn gỗ dạng chữ L chạy dọc 2 mặt tường. Hệ kệ phía trên thiết kế dạng ô vuông. Rèm sáo tông nâu đậm giúp kiểm soát ánh sáng từ cửa sổ.
Phòng thay đồ thiết kế hệ tủ kịch trần với cánh tủ phẳng tông kem, viền gỗ và tay nắm đồng.
Phòng thay đồ thiết kế hệ tủ kịch trần với cánh tủ phẳng tông kem, viền gỗ và tay nắm đồng.
Phòng tắm chính ốp gạch gốm tông xanh rêu đậm, kết hợp tủ lavabo gỗ óc chó treo tường và vòi đồng. Hai gương chữ nhật đặt đối xứng phía trên lavabo đôi.
Phòng tắm chính ốp gạch gốm tông xanh rêu đậm, kết hợp tủ lavabo gỗ óc chó treo tường và vòi đồng. Hai gương chữ nhật đặt đối xứng phía trên lavabo đôi.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: LTD. Studio
Ảnh: Phú Đào