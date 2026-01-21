Căn hộ 125 m2 bỏ một phòng ngủ để mở rộng không gian cho trẻ

Căn hộ của cặp vợ chồng tại Trung Quốc có diện tích 125 m2. Gia chủ dành khoảng 230.000 nhân dân tệ (tương đương 870 triệu đồng) để hoàn thiện căn nhà, 70.000 nhân dân tệ (khoảng 265 triệu đồng) cho nội thất.

Theo gia chủ, việc giảm đầu tư vào các hạng mục cố định, chuyển sang nội thất rời giúp căn hộ linh hoạt hơn trong sử dụng. Phòng khách trở thành nơi sinh hoạt chính và có thể thay đổi nhanh để đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của gia đình.