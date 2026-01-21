Căn hộ 125 m2 bỏ một phòng ngủ để mở rộng không gian cho trẻ

Căn hộ của cặp vợ chồng tại Trung Quốc có diện tích 125 m2. Gia chủ dành khoảng 230.000 nhân dân tệ (tương đương 870 triệu đồng) để hoàn thiện căn nhà, 70.000 nhân dân tệ (khoảng 265 triệu đồng) cho nội thất.
Theo gia chủ, việc giảm đầu tư vào các hạng mục cố định, chuyển sang nội thất rời giúp căn hộ linh hoạt hơn trong sử dụng. Phòng khách trở thành nơi sinh hoạt chính và có thể thay đổi nhanh để đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của gia đình.
Phong cách tổng thể của căn hộ hướng đến sự thoải mái, hạn chế đồ cố định để dễ điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình có trẻ nhỏ.
Mặt bằng ban đầu của căn hộ là dạng phòng khách dọc. Sau đó, gia chủ tháo dỡ một phòng ngủ để chuyển sang bố cục phòng khách ngang dài khoảng 6 m, tạo không gian sinh hoạt chung rộng rãi.
Cửa trượt kết hợp rèm mỏng giúp kiểm soát ánh sáng, hạn chế nắng gắt nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng. Hệ chiếu sáng sử dụng đèn âm trần kết hợp hắt trần, đảm bảo ánh sáng đều.
Không gian phòng khách khi được chuyển đổi thành khu vui chơi khép kín cho trẻ bằng hệ vách quây di động, đặt gọn trong trung tâm phòng. Bên trong gia chủ bố trí các món đồ chơi phát triển vận động và giác quan cho trẻ. Hệ vách quây có thể tháo lắp linh hoạt, cho phép mở rộng hoặc thu gọn.
Thảm trải sàn và đệm chơi được lựa chọn thay thế lẫn nhau tùy thời điểm, giúp trẻ thoải mái vận động, đồng thời thuận tiện vệ sinh.
Cũi trẻ được lựa chọn theo hướng linh hoạt, có thể di chuyển giữa phòng khách và ngủ. Kết cấu gọn, kích thước vừa phải giúp cũi đặt lọt trong không gian phòng khách mà không phá vỡ bố cục chung. Khi cần không gian yên tĩnh, cũi được chuyển vào phòng ngủ, đặt sát giường lớn.
Nội thất thay đổi liên tục với sự kết hợp các màu sắc từ đồ chơi, thảm, tranh treo tường.
Khu bàn ăn được bố trí liền kề không gian sinh hoạt chung. Bàn ăn dáng bo tròn, kích thước vừa phải giúp hạn chế va chạm khi di chuyển, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ.
Góc bếp được tổ chức gọn trong một mảng tường, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn. Đồ dùng nhà bếp kết hợp nhiều màu sắc, hình khối.
Phòng ngủ trẻ sử dụng đồ nội thất thấp, bo tròn góc cạnh, màu sắc tươi tắn.
Khu vệ sinh được thiết kế theo hướng thân thiện với trẻ nhỏ. Các chi tiết trang trí như tranh treo nhỏ, móc treo hình thú, đèn và đồ dùng vệ sinh nhiều màu sắc tạo điểm nhấn sinh động.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)