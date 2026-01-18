Căn hộ 105 m2 của nghệ sĩ ghi dấu ấn cá nhân bằng vật liệu cũ

Căn hộ nằm tại Thượng Hải (Trung Quốc), có diện tích 105 m2, được thiết kế và cải tạo cho một nghệ sĩ trẻ. Công trình có mặt bằng tiêu chuẩn của căn hộ đô thị với ba phòng ngủ, một phòng khách, bố cục tách rời và nhiều vách ngăn.

KTS cải tạo không gian để phù hợp lối sống cá nhân, đồng thời giữ lại tối đa vật liệu cũ, thể hiện được sự mộc mạc và dấu ấn thời gian của căn hộ.