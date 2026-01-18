Căn hộ 105 m2 của nghệ sĩ ghi dấu ấn cá nhân bằng vật liệu cũ

Căn hộ nằm tại Thượng Hải (Trung Quốc), có diện tích 105 m2, được thiết kế và cải tạo cho một nghệ sĩ trẻ. Công trình có mặt bằng tiêu chuẩn của căn hộ đô thị với ba phòng ngủ, một phòng khách, bố cục tách rời và nhiều vách ngăn.
KTS cải tạo không gian để phù hợp lối sống cá nhân, đồng thời giữ lại tối đa vật liệu cũ, thể hiện được sự mộc mạc và dấu ấn thời gian của căn hộ.
Thiết kế căn hộ đóng vai trò làm nền, hỗ trợ các hoạt động ở, làm việc và sáng tác diễn ra linh hoạt, thay vì áp đặt một phong cách cố định trong bối cảnh đô thị đương đại.
Nhóm thiết kế không coi căn hộ chỉ là nơi phục vụ sinh hoạt thường ngày, mà xem đây là không gian gắn liền với quá trình sáng tác của gia chủ. Các hoạt động như ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc thủ công hay tiếp khách được sắp xếp hợp lý. Nhờ đó, không gian sống hình thành một dòng trải nghiệm liền mạch, nơi đồ đạc, ánh sáng và vật liệu cùng góp phần tạo nên nhịp sinh hoạt tự nhiên.
Từ mặt bằng ban đầu, ba phòng ngủ được gộp lại thành hai nhằm mở rộng diện tích sử dụng.
Phòng ngủ được bố trí lùi sâu sau lớp cửa gỗ, tạo độ tách cần thiết với không gian sinh hoạt chung.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác qua các ô cửa lớn, kết hợp rèm vải thô để khuếch tán ánh sáng và giảm độ chói.
Khu bếp được kết nối trực tiếp với bàn ăn và phòng khách, loại bỏ các vách ngăn không cần thiết để tạo cảm giác liền mạch. Các thiết bị có kích thước lớn như tủ lạnh được đưa về khu hành lang. Cách tổ chức này giúp không gian chung thoáng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của gia chủ.
Vật liệu là yếu tố xuyên suốt trong toàn bộ thiết kế. Các tấm đá phong hóa, từng trải qua quá trình oxy hóa tự nhiên trong nhiều thập kỷ, được tái sử dụng làm ốp tường, tay nắm cửa, chậu rửa và vách tắm. Gỗ cũ được dùng cho trần, cửa và hệ tủ, giữ nguyên màu sắc sậm và vân bề mặt không đồng đều.
Nội thất chủ yếu là đồ cũ hoặc do chính gia chủ thiết kế, mang từ xưởng làm việc về và sắp đặt theo đúng ý đồ đã hình dung từ trước.
Hệ đèn treo và đèn bàn được bố trí tiết chế, tập trung vào các khu vực sinh hoạt chính, tránh tạo điểm nhấn quá mạnh. Tông màu chủ đạo của căn hộ là nâu sậm, be và xám nhạt, góp phần làm nổi bật chất liệu bề mặt thay vì hình khối trang trí.
Bát gốm, mảnh sứ và thảm dệt thủ công được sắp xếp rải rác trong nhà.
Hành lang đóng vai trò kết nối giữa các khu vực chức năng. Toàn bộ hành lang và các khung cửa được bao bọc bằng gỗ cũ đã qua sử dụng, tạo bề mặt thô mộc, mang dấu vết thời gian.
Không gian nhà vệ sinh dùng hoàn toàn bằng gỗ cũ tông sẫm. Chậu rửa tạo hình từ khối đá tự nhiên, kết hợp vòi nước kim loại hoàn thiện thủ công.
Bích Phương (theo Archdaily)