Căn hộ 100 m2 'treo' xe đạp trang trí cửa vào

Căn hộ có diện tích 100 m2, tọa lạc tại một tòa chung cư thuộc phường Thủ Đức (TP HCM). Quy mô gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng khách bếp liên thông, ban công ở phòng khách, khu vực giặt phơi riêng.

Gia chủ mong muốn sở hữu không gian mang phong cách Nhật Bản ấm cúng và đầy đủ tiện nghi nhưng phải gọn gàng, ngăn nắp, có nơi trưng bày bộ sưu tập theo sở thích cá nhân như xe đạp, nơi pha chế cafe thủ công…

Công trình được KTS thiết kế phong cách hiện đại, tập trung vào chất lượng từng món đồ theo hướng tối giản.