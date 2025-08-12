Căn hộ 100 m2 'treo' xe đạp trang trí cửa vào

Căn hộ có diện tích 100 m2, tọa lạc tại một tòa chung cư thuộc phường Thủ Đức (TP HCM). Quy mô gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng khách bếp liên thông, ban công ở phòng khách, khu vực giặt phơi riêng.
Gia chủ mong muốn sở hữu không gian mang phong cách Nhật Bản ấm cúng và đầy đủ tiện nghi nhưng phải gọn gàng, ngăn nắp, có nơi trưng bày bộ sưu tập theo sở thích cá nhân như xe đạp, nơi pha chế cafe thủ công…
Công trình được KTS thiết kế phong cách hiện đại, tập trung vào chất lượng từng món đồ theo hướng tối giản.
Phòng khách được thiết kế dựa theo chiếc ghế sofa có sẵn của chủ nhà. Tone chủ đạo là màu gỗ sồi nhạt kết hợp mặt bàn trà bằng đá tự nhiên, tấm rèm linen mỏng nhẹ phía ban công mang đến cảm giác thoáng đãng.
Bức tranh trừu tượng treo trên tường mang màu sắc tương phản, đồng thời là điểm nhấn cho toàn bộ không gian phòng khách.
Chiếc xe đạp được treo tại vị trí cửa vào, thể hiện cá tính của chủ nhân. Phía dưới là tủ giày được thiết kế cùng chất liệu thô mộc với vách treo xe đạp.
Bàn thờ đặt đối diện bàn ăn, liền sát không gian sinh hoạt chung.
Không gian bếp đầy đủ thiết bị tiện nghi với mặt đảo dài 3 m dùng làm nơi trưng bày pha chế cafe thủ công.
Bàn ăn tròn thể hiện sự kết nối của các thành viên trong gia đình, bổ sung nét mềm mại cho không gian.
Phòng ngủ chính được thiết kế tách biệt với khu vực thay đồ và phòng tắm
Không gian ngủ nhỏ gọn, bố trí nội thất tối giản, ưu tiên không gian thoáng rộng.
Phòng thay đồ thiết kế mở nên tận dụng được tối đa không gian lưu trữ.
Phòng vệ sinh có cửa sổ thoáng giúp lấy sáng, hạn chế ẩm thấp.
Mặt bằng thiết kế căn hộ.
Công trình được thi công trong khoảng 1,5 tháng, chi phí không được tiết lộ.
Thu Hương
Thi công cải tạo nội thất: Vũ Lê Design & Build
Ảnh: Phú Đào