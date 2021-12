Căn hộ 1,5 đến 3 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất

Với tài chính từ 1,5 đến 3 tỷ đồng, người mua có nhiều sự lựa chọn về căn hộ tại các dự án có trên Vhome Expo lần hai.

Sau gần 3 tuần mở cửa, hội chợ bất động sản trực tuyến Vhome Expo với chủ đề "Ngày hội mua nhà cuối năm" đã thu hút hơn 50.000 độc giả vào tham khảo thông tin. Đặc biệt trong hơn 400 dự án ở tất cả các phân khúc, các dự án căn hộ tầm trung ở những thành phố lớn được độc giả quan tâm và để lại thông tin tư vấn nhiều nhất.

Một khảo sát mới thực hiện của Vhome cũng cho thấy hơn 34% người tham gia có nhu cầu mua bất động sản từ 1,5 đến 3 tỷ đồng. Trong đó vị trí đắc địa, tiện ích nội khu, ngoại khu đa dạng là yếu tố quan trọng để người mua quyết định mua bất động sản.

Theo ghi nhận của Vhome, ở hai đô thị trung tâm là Hà Nội và TP HCM, người mua với tài chính từ 1,5 đến 3 tỷ đồng có thể lựa chọn một số dự án mới xây dựng tập trung ở quận, huyện vùng ven.

Một dự án ở Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: BĐ

Tuy nhiên, tại Hà Nội, nguồn cung những sản phẩm này khá hiếm hoi. Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) đang giới thiệu ra thị trường một tòa tháp căn hộ tại phân khu The Pavilion. Rổ hàng của dự án có cả các căn studio với giá dưới 1,5 tỷ đồng. Các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 53m2 được chào bán từ 2,3 tỷ đồng. Cận kề đó, dự án Hanhome Blue Star của chủ đầu tư Handico 5 mở bán mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên bảng hàng không còn nhiều căn hộ diện tích nhỏ.

Dự án Imperia Smart City nằm trong khu đô thị Vinhomes Smart City ở Tây Mỗ, những căn hộ một phòng ngủ diện tích 43m2 tại dự án được chào bán từ 1,6 tỷ đồng. Một số toà tháp trong dự án chuẩn bị bàn giao cuối năm nay.

Một số dự án khác Thăng Long Capital (Hoài Đức), BID Residence Văn Khê (Hà Đông), Tecco Diamond (Thanh Trì) cũng có những sản phẩm mức giá tầm trung. Tuy nhiên, những căn hộ diện tích nhỏ tại dự án này hầu như không còn. Những dự án này cũng hạn chế tiện ích so với những sản phẩm cùng phân khúc.

Ở thị trường TP HCM, với tài chính từ 1,5 đến 3 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ studio diện tích từ 28,6 đến 34,7m2 tại phân khu Beverly thuộc Vinhomes Grand Park. Dự án nằm ở TP Thủ Đức, vừa được mở bán trong tháng 11 với mức giá từ 55 triệu đồng một m2.

Một dự án căn hộ giá tốt ở khu vực Thủ Đức cũng được nhiều người quan tâm là MT Eastmark City. Với mức giá từ 36 triệu đồng một m2, người mua sẽ trả từ 2,2 tỷ đồng để sở hữu căn hộ một phòng ngủ có diện tích 63m2.

Hay dự án căn hộ Happy One - Premier nằm ở quận 12 được chủ đầu tư chào bán từ 38 đến 40 triệu đồng một m2. Dự án cung cấp nhiều sự lựa chọn căn hộ diện tích từ 49 đến 80m2 dành cho khách hàng có tài chính vừa phải.

Xét theo địa lý, đứng sau Hà Nội và TP HCM, Bình Dương là địa phương được người mua nhà tìm kiếm nhiều nhất, trong đó chủ yếu là phân khúc căn hộ giá từ 1,5 đến 2,5 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương hiện dẫn đầu cả nước về số lượng dự án căn hộ tầm trung mới đang được mở bán, theo dữ liệu của Vhome.

Với ngân sách dưới 3 tỷ đồng, khách mua có rất nhiều lựa chọn các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ tại những dự án chung cư cao cấp ở trung tâm TP Dĩ An, Thuận An như Iris Tower, Charm Diamond, Lavita Thuận An, Emerald Golf View...

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam nhận định nhà ở giá vừa phải và tầm trung luôn là nhu cầu thiết yếu của người dân tại các đô thị lớn. Lực cầu này ở mức cao và sẽ không thay đổi nhiều trong cả năm sau.

"Đối với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm cuối năm là cơ hội tốt để họ sở hữu nhà trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường không nhiều. Ngoài giá bán thì vị trí dự án, chất lượng sản phẩm, uy tín chủ đầu tư cũng là những yếu tố mà khách mua cần quan tâm", chuyên gia cho biết.

Ngọc Diễm