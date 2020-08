Căn hộ 1,4 tỷ đồng cho gia đình trẻ tại Charm Plaza

Căn hộ hai phòng ngủ Charm Plaza hoàn thiện 100% nội thất khi bàn giao, có sổ hồng riêng, giá từ 1,4 tỷ đồng mỗi căn.

Charm Plaza là dự án căn hộ giá rẻ do DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư và phát triển, Công ty Cổ phần AlphaLand phân phối độc quyền. Dự án tọa lạc tại ngã tư đường 550, ngay trung tâm TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP 1, Đồng An, Việt Hương, thuận tiện cho cư dân di chuyển làm việc.

Đại diện chủ đầu tư cho biết sau một thời gian đi vào hoạt động, dự án vẫn tiếp tục đón nhận sự quan tâm từ các gia đình trẻ cũng như nhà đầu tư từ TP HCM, Biên Hòa, Bình Dương tìm mua. Hiện hơn 100 căn Charm Plaza chào bán với giá 1,4 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ và 1,6 tỷ đồng cho căn ba phòng ngủ. Nhờ hỗ trợ vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần trả trước chưa đến 500 triệu đồng để sở hữu căn hộ, phần còn lại thanh toán dài hạn.

Toàn bộ căn hộ Charm Plaza đã hoàn thiện với tiêu chuẩn bàn giao đầy đủ nội thất và có sổ hồng riêng. Khách hàng có thể dọn vào ở ngay mà không phải tốn nhiều chi phí sắm sửa, tiện lợi cho các cặp vợ chồng trẻ mua để ở hoặc người mua cho thuê.

Căn hộ Charm Plaza được hoàn thiện 100% nội thất khi bàn giao, chào bán với giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ.

Ngoài ra, ngay trong khuôn viên dự án còn tọa lạc trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên của Dĩ An, thể hiện vị thế trung tâm và giá trị của khu căn hộ. Hiện tại, Vincom Plaza đã đi vào hoạt động với hơn 20 thương hiệu cà phê, trà sữa từ nước ngoài, cửa hàng thời trang cao cấp, cửa hàng tiện lợi, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim Lotte Cinema. Cư dân Charm Plaza có thể thoải mái tận hưởng các tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên... và trải nghiệm dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi tại trung tâm thương mại này.

"Trung tâm thương mại Vincom đi vào hoạt động còn thu hút một bộ phận lớn chuyên gia nước ngoài từ các khu công nghiệp đến trải nghiệm và sinh sống, thúc đẩy mức giá giao dịch thứ cấp và cho thuê căn hộ tăng mạnh", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Khu căn hộ Charm Plaza nằm kề cận trung tâm thương mại Vincom Dĩ An.

Ông Tạ Văn Nguyên - Tổng giám đốc Công ty CP AlphaLand, đơn vị phân phối độc quyền dự án Charm Plaza nhận xét hiệu suất đầu tư cho thuê nơi đây khá rất tốt. Nhiều căn hộ hai phòng ngủ chào thuê với giá trung bình từ 7-9 triệu đồng mỗi tháng, lên 10-13 triệu đồng một tháng nếu đầu tư nội thất hoàn chỉnh.

Các giao dịch mua bán thứ cấp và chào bán mới tại khu vực này đang diễn ra sôi động. Không chỉ ở Charm Plaza, khu căn hộ cao cấp Charm City vừa mới ra mắt cũng tạo nên kỷ lục bán hàng khi 1.500 căn đã có chủ nhân chỉ sau chưa đầy 4 tháng mở bán.

Hà Thanh