Căn hầm bí ẩn dưới khách sạn hạng sang ở Hà Nội

Hơn 50 năm trước, hầm bí mật dưới khách sạn Metropole là nơi những người nổi tiếng như Joan Baez và Jane Fonda tránh trú khỏi các cuộc không kích của Mỹ.

Khách sạn Metropole nằm trên một góc phố ở trung tâm phố cổ Hà Nội, nổi bật với màu sơn trắng sáng và những cảnh cửa chớp đen bóng loáng. Khi khách đến trước tòa nhà có từ thời thuộc địa Pháp này, họ sẽ được các nhân viên mặc áo dài lụa chào đón.

Một góc của khách sạn Metropole Hà Nội. Ảnh: I design arch

Trong thời chiến, khách sạn là một trong số ít các cơ sở lưu trú tại Việt Nam được phép tiếp đón du khách quốc tế. Nhiều chính trị gia, nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng từng đến đây như tổng thống Pháp Francois Mitterand và Jacques Chirac, nhà văn Graham Greene, nữ diễn viên Jane Fonda và danh hài Charlie Chaplin. Năm 2019, Metropole đón tiếp Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc hội nghị thượng đỉnh.

Ngày nay, tại sảnh chính, du khách sẽ thấy các bức ảnh chân dung những người nổi tiếng này được treo nhiều nơi, như một lời giới thiệu không âm thanh nhưng đầy sang chảnh về lịch sử của khách sạn.

Đó là bề nổi. Phía dưới sàn gạch được nhiều du khách đánh giá "thanh lịch" của khách sạn là một tầng hầm bí ẩn, nơi lưu giữ quá khứ từ thời kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam.

Nhà sử học Nguyễn Thanh Tùng đi bộ dưới boongke của khách sạn Metropole. Ảnh: AP

Metropole mở cửa vào năm 1901, khi Việt Nam nằm dưới sự kiểm soát của Pháp. Khách sạn đã trải qua nhiều chủ, năm 1950 đổi tên thành Khách sạn Thống Nhất. Ngày nay, khách sạn có tên đầy đủ là Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Năm 1965, khách sạn cho xây một boongke ngầm, nơi du khách có thể trú ẩn trong các cuộc không kích của Mỹ. Theo quản lý Anthony Slewka, căn hầm này có thể chứa tới 100 người, được chia thành 4 phòng với hai lối vào.

Sau kháng chiến chống Mỹ, hầm trú ẩn bị lãng quên cho đến năm 2011, một đơn vị thầu xây dựng cải tạo khách sạn đã phát hiện ra nơi này. Hiện tại, khách sạn cung cấp hai chuyến tham quan đến khu vực này mỗi ngày cho khách lưu trú, vào 17h và 18h.

Khi ở trong hầm, du khách có thể nhìn thấy bóng đèn và các đồ đạc khác trong phòng vẫn còn được giữ nguyên từ nhiều năm trước. Mọi người sẽ cùng nhau nghe ca khúc "Where are you now, my son" của Joan Baez, bài hát bà đã thu âm khi lưu trú tại khách sạn.

Baez đã ở trong hầm trong những chuyến thăm Việt Nam. Chứng kiến tác động của chiến tranh đối với con người đã khiến bà trở thành một nhà hoạt động vì hòa bình sau này.

Ngày nay, du khách đến Hà Nội muốn tìm hiểu thêm về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngoài khách sạn Metropole, có thể ghé thăm nhà tù Hỏa Lò là nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh người Mỹ trong đó có cố thượng nghị sĩ John McCain. Hiện tại, nhà tù Hỏa Lò đã chuyển thành bảo tàng lịch sử đa phương tiện, có nhiều tài liệu tiếng Anh để phục vụ khách quốc tế.

Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bảo tàng lớn nhất nước sau khi chính thức mở cửa vào cuối năm 2024. Khu vực ngoài trời trưng bày máy bay, xe tăng, tên lửa và pháo binh mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một điểm đến mà du khách đến Hà Nội nên ghé thăm.

Quản lý khách sạn Metropole Slewka cho biết hiện nay nhóm khách lưu trú tại đây nhiều nhất là người Mỹ. Một số trong đó là cựu binh muốn quay lại và thăm Việt Nam một lần nữa. Bên cạnh đó, nhiều du khách Mỹ trẻ tuổi đến Việt Nam vì quan tâm đến ẩm thực, văn hóa, phong cảnh.

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia, Mỹ là một trong 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam và là thị trường lớn nhất ngoài châu Á. Hiện tại, các tour tham quan hầm ở Metropole được ưa thích nhưng Slewka cho biết phần lớn các câu hỏi của khách không chỉ xoay quanh cấu trúc tòa nhà. "Hầu hết họ đều muốn biết người Việt có thích người Mỹ ở đây hay không", theo Slewka.

Slewka, sinh ra ở Mỹ và lớn lên tại Canada, lần nào cũng vậy, luôn đưa ra một đáp án nhất quán: "Người Việt Nam luôn nhìn về phía trước. Họ hướng tới tương lai".

Anh Minh (Theo CNN)