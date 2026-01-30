Cần Giờ trước cơ hội bứt phá thành điểm đến quốc tế mới

Khi hạ tầng giao thông được khai thông, siêu tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành nam châm hút khách, với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Tại hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP HCM" do Sở Du lịch TP HCM tổ chức chiều 29/1, nhiều chuyên gia và nhà quản lý nhận định du lịch Cần Giờ đang đứng trước giai đoạn phát triển mới theo hướng cao cấp và bền vững. Động lực của giai đoạn này đến từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông đa phương thức và sự hình thành các đại tổ hợp du lịch - giải trí quy mô lớn.

Trong cấu trúc phát triển không gian mới của TP HCM, Cần Giờ được xác định là khu vực hướng biển, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị - sinh thái - du lịch. Sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, đường bờ biển dài hơn 23 km và quỹ đất còn dồi dào, địa phương này có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn.

Đảo Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong thời gian dài, điểm nghẽn lớn nhất của Cần Giờ là khả năng tiếp cận. Từ trung tâm thành phố, việc di chuyển phụ thuộc chủ yếu vào phà, thời gian kéo dài, hạn chế khả năng hình thành các dòng khách quy mô lớn. Việc phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới được đặt ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn điều chỉnh không gian phát triển.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết kết nối giao thông đến Cần Giờ đang được thành phố đầu tư với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Theo ông Bình, các dự án trọng điểm gồm cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự án cầu - đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa chiều, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu đang được khôi phục với các sản phẩm du lịch đường thủy, trở thành nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành một điểm đến du lịch cao cấp, giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố.

"Việc phát triển hạ tầng đa phương thức không chỉ phục vụ du lịch mà còn mở ra tiềm năng để Cần Giờ trở thành cửa ngõ kinh tế biển, logistics và dịch vụ, tạo nền tảng cho một không gian phát triển mới của TP HCM", ông Bình nói.

Vị trí đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo

Bên cạnh hạ tầng, các chuyên gia cho rằng việc hình thành các đại tổ hợp du lịch - giải trí là yếu tố quyết định để chuyển hóa tiềm năng thành dòng khách thực tế.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Vinpearl, nhận định kinh nghiệm phát triển du lịch trong nước và quốc tế cho thấy hạ tầng là điều kiện cần, nhưng sản phẩm du lịch là điều kiện đủ để một điểm đến có thể bứt phá và duy trì sức hút.

Theo bà Hòa, Vinhomes Green Paradise được thiết kế để trở thành một siêu đô thị điểm nhấn của TP HCM, đồng thời là siêu điểm đến có tính độc bản tại Việt Nam và khu vực. Dự án không chỉ tích hợp các công trình nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, mà còn quy tụ những hạng mục có tầm vóc quốc tế, đủ khả năng tổ chức các lễ hội văn hóa, giải trí và thể thao quy mô lớn.

"Về nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí - văn hóa - thể thao, Cần Giờ là điểm đến duy nhất ở Việt Nam có đủ các trải nghiệm", bà nói.

Cụ thể, đô thị có Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, với hai khán phòng, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có hệ thống hai sân golf, mỗi sân 18 lỗ theo chuẩn quốc tế; biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon quy mô hơn 800 ha; cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; tòa tháp 108 tầng; tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 7.000 phòng.

Điểm nhấn tại đây là VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm như: núi tuyết nhân tạo 68 m tích hợp nhà tuyết 5 ha; tàu lượn siêu tốc motor lần đầu có mặt tại Việt Nam, tháp rơi kết hợp công nghệ trình chiếu phim.

Ngoài ra, bệnh viện Vinmec Cần Giờ, mô hình Vin New Horizon Cần Giờ góp phần thu hút làn sóng du lịch - chăm sóc sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam.

Bà Hòa cho biết Cần Giờ không chỉ được kỳ vọng thành trung tâm du lịch - trải nghiệm hàng đầu khu vực mà còn là cực tăng trưởng mới, tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP HCM trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

"Hệ sinh thái sản phẩm được phát triển theo hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí đến các sự kiện quy mô lớn, phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ người cao tuổi, giới trẻ đến các gia đình", bà Hòa nói.

Đại diện Vinpearl cho rằng với cấu trúc đó, siêu tổ hợp này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực trực tiếp đưa Cần Giờ thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm khi đi vào vận hành đồng bộ.

Năm 2025, ngành du lịch TP HCM ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 40,3%) và gần 46 triệu lượt khách nội địa (tăng 20%). Tổng thu du lịch cả năm đạt gần 279.000 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm trước.

TP HCM đặt mục tiêu phục vụ khoảng 61 triệu lượt khách trong năm 2026, gồm 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Phối cảnh siêu đô thị tích hợp các công trình nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng khi các tuyến giao thông đa phương thức được khai thông và các đại tổ hợp du lịch đi vào vận hành, hiệu ứng cộng hưởng sẽ hình thành rõ nét. Thời gian di chuyển rút ngắn giúp mở rộng quy mô thị trường, các dự án quy mô lớn tạo thêm lý do để du khách đến và ở lại lâu hơn. Từ đó, dòng khách và dòng vốn đầu tư có thể gia tăng mạnh mẽ, tạo bước nhảy vọt cho du lịch Cần Giờ.

Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho rằng Cần Giờ không chỉ là một địa bàn du lịch mới, mà là không gian chiến lược phía biển của TP HCM, nơi hội tụ biển, rừng ngập mặn, cửa ngõ kinh tế biển và khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Theo ông Tài, việc phát triển Cần Giờ không đơn thuần là mở rộng địa giới du lịch, mà là bước chuyển sang đô thị hướng biển, gắn với bài toán tái cấu trúc không gian kinh tế dịch vụ của thành phố.

"Từ góc nhìn doanh nghiệp vận hành du lịch, một điểm đến đẳng cấp quốc tế hình thành khi ba yếu tố hội tụ: hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt", ông Tài nói.

Ví Cần Giờ là "viên ngọc" du lịch của TP HCM, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng khu vực này đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong 5 năm tới. Ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách trong nước, duy trì đà tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, con số này hướng tới mốc 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa.

Để thực hiện chiến lược trên, TP HCM giữ vai trò then chốt và Cần Giờ được xác định là cực tăng trưởng mới của thành phố.

Theo ông Siêu, xu hướng du lịch đang chuyển dịch từ phát triển diện rộng sang chiều sâu, tập trung vào các giá trị văn hóa và tinh thần. Cần Giờ sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới, khi kết hợp với định hướng phát triển đô thị mới sẽ tạo lợi thế song hành giữa hiện đại và truyền thống, giữa văn minh và thiên nhiên bản địa.

"Việc thiết kế sản phẩm và chuỗi trải nghiệm có chiều sâu được kỳ vọng nâng tầm Cần Giờ thành điểm đến chất lượng cao", ông Siêu nói.

Bích Phương