Cần Giờ lần đầu có lễ hội xuân quy mô lớn

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tổ chức lễ hội xuân xuyên Tết với các hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu, dù lượn và không gian văn hóa ba miền, từ ngày 7 đến 28/2.

Sự kiện mang chủ đề "Lễ hội trong lễ hội", kéo dài suốt ba tuần tại Cần Giờ. Toàn bộ không gian được trang hoàng theo phong cách Tết cổ truyền với hệ thống cổng chào, đại cảnh linh vật Bính Ngọ và các khu vực check-in nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Cần Giờ tổ chức một tổ hợp giải trí quy mô lớn, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và các hoạt động thể thao hiện đại.

Du khách sẽ được trải nghiệm bay khinh khí cầu tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. Ảnh: Pexel

Cụ thể, tại khu vực Lễ hội hoa xuân, ban tổ chức quy tụ 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam, tạo nên không gian rực rỡ mang tính biểu tượng cho sự đoàn kết. Điểm nhấn là cây mai Phú Quý 130 năm tuổi được vận chuyển từ An Giang. Với chiều cao và tán rộng cùng đạt 10 m, đây là gốc mai cổ có kích thước thuộc hàng lớn nhất miền Tây hiện nay. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này xuyên suốt kỳ nghỉ Tết.

Điểm khác biệt của lễ hội năm nay là các hoạt động trải nghiệm trên không. Lần đầu tiên, 22 quả khinh khí cầu đa sắc màu sẽ vận hành tại Cần Giờ. Du khách sẽ được trải nghiệm quan sát toàn cảnh cung đường hoa, đường bờ biển và rừng từ trên cao. Đồng thời, các màn trình diễn dù lượn sẽ diễn ra vào ngày khai mạc (7/2), lễ Valentine (14/2) và ngày Tất niên (15/2). Những du khách ưa thích cảm giác mạnh có thể đăng ký bay trải nghiệm cùng chuyên gia trên các thiết bị chuyên dụng.

Bên cạnh giải trí, yếu tố văn hóa cũng được chú trọng thông qua không gian ẩm thực ba miền và các gian hàng đặc sản. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, múa lân sư rồng, xem ông đồ cho chữ hoặc trực tiếp trải nghiệm gói bánh tét. Đặc biệt, chương trình pháo hoa tầm cao sẽ được trình diễn vào ngày khai mạc và đêm Giao thừa, đánh dấu mùa Tết đầu tiên sau khi dự án khởi công vào tháng 4/2025.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Nhằm lan tỏa thông điệp "Tết ở thiên đường xanh", ban tổ chức chuẩn bị 2.026 bao lì xì trên cây lộc khổng lồ, gồm các voucher dịch vụ và quà tặng cây xanh. Trong ba khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan còn có cơ hội nhận các loại đặc sản Tết như giò, nem chua và rượu vang. Hoạt động này vừa tạo không khí sôi động, vừa giới thiệu các sản phẩm vùng miền đến du khách quốc tế.

Theo chủ đầu tư, việc tổ chức lễ hội quy mô lớn ngay năm đầu ra mắt cho thấy năng lực triển khai hạ tầng của đơn vị. "Với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG++, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặt mục tiêu trở thành siêu điểm đến quốc tế, hướng tới đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần đưa Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực phía Nam", vị đại diện chia sẻ.

Thanh Thư