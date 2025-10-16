Cần Giờ có mô hình đô thị hưu trí đầu tiên

TP HCMVingroup giới thiệu Vin New Horizon, đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20-50 ha mỗi khu ở huyện Cần Giờ, TP HCM.

Khu đô thị dự kiến tích hợp nhà ở, y tế, chăm sóc - trị liệu, giải trí và học tập. Mô hình hoạt động dựa trên 6 trụ cột: sức khỏe, tận hưởng, hạnh phúc, gắn kết, trường thọ và an nhiên.

Dự án gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về tim mạch - thần kinh, cơ xương khớp - chuyển hóa, nội tiết - dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần - giấc ngủ, phòng chống lão hóa, cùng hệ thống trị liệu và wellness.

Chủ đầu tư còn phát triển khách sạn an dưỡng, spa - beauty care, ẩm thực trị liệu, trung tâm văn hóa - xã hội, khu vui chơi nghỉ dưỡng, biệt thự retreat; kèm dịch vụ tư vấn y tế - dinh dưỡng, kết nối gia đình và khả năng luân chuyển lưu trú trong hệ thống. Dự án cũng cung cấp sản phẩm ở Golden Residences, kết nối nhanh tới bệnh viện dưỡng lão.

Điểm nhấn của đô thị là Học viện Minh Triết - mô hình đại học mở dành riêng cho người cao tuổi, cùng các hoạt động cộng đồng đa dạng nhằm gắn kết cư dân. Không gian sống xanh với hệ thống công viên dưỡng sinh, quan trắc nước - môi trường và hệ tiện ích y tế - an cư trong bán kính 5 phút, cùng dịch vụ vận hành tiêu chuẩn cao. Vingroup còn bổ sung chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời, hỗ trợ ổn định tài chính cho cư dân tại đây.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: Vingroup

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, người cao tuổi Việt Nam còn thiếu môi trường phù hợp để sinh hoạt theo nhu cầu. Mô hình Vin New Horizon kỳ vọng mang lại không gian sống thuận tiện, giúp người cao tuổi được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần với nhiều lựa chọn, từ hoạt động ban ngày, lưu trú ngắn hạn đến an dưỡng dài hạn, chăm sóc - trị liệu chuyên sâu.

Mô hình dự kiến triển khai tại nhiều địa phương; trong đó, Cần Giờ là khu đô thị đầu tiên thí điểm. Theo Vingroup, địa phương này có hệ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận cùng biển Thái Bình Dương bao bọc xung quanh tạo không khí trong lành, hỗ trợ tái tạo và cân bằng sức khoẻ.

Tại đây, tập đoàn cũng đang xây dựng siêu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha, theo mô hình ESG++. Nổi bật là tổ hợp giải trí - du lịch 122 ha với nhiều công trình như nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, biển hồ nước mặn hơn 800 ha cùng cảng du thuyền Landmark Harbour, quảng trường lễ hội biển, công viên nước chủ đề Lễ hội Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari và khu vui chơi băng tuyết Winter Wonderland 30.000 m2 đầu tiên tại Việt Nam...

Song Anh