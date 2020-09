Căn cứ nào xác định thiệt hại trong vụ án Nguyễn Thành Tài?

TP HCMCác luật sư của cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt... không đồng ý cách xác định thiệt hại vụ án là 1.927 tỷ đồng.

Ngày 17/9, phiên xử cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài, 68 tuổi, và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tiếp tục với phần thẩm vấn.

Các luật sư đặt nhiều câu hỏi với bị cáo, những bên liên quan về định giá tài sản, thiệt hại, quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ tham gia đầu tư dự án khách sạn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại số 8-12 Lê Duẩn...

Luật sư Vũ Phi Long (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài Nam) đặt vần đề với đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự rằng, ông Tài chỉ duyệt giao tài sản số 8 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue, còn khu đất 12 Lê Duẩn là cho thuê trong 50 năm, nhưng đơn vị này khi định giá lại gộp hai tài sản vào. Cụ thể, cáo trạng nêu: quyền sử dụng đất tại 8-12 Lê Duẩn năm 2011 (lúc xảy ra vụ án) là gần 880 tỷ đồng, tại thời điểm khởi tố vụ án (cuối năm 2018) là hơn 2.550 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài đến tòa sáng 17/9. Ảnh: Hữu Khoa.

Tương tự, luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường); luật sư Trương Trọng Nghĩa (bào chữa cho ông Nguyễn Thành Tài) cũng đề nghị đưa ra căn cứ xác định giá trị thật của khu nhà đất và thời điểm tính thiệt hại vụ án...

Số tiền thiệt hại trong vụ án là đặc biệt quan trọng, bởi là đại lượng dùng để truy cứu trách nhiệm hình sự, xác định khung hình phạt và trách nhiệm bồi thường của các bị cáo.

Đại diện Hội đồng định giá trả lời việc giám định dựa theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công an, đồng thời đưa ra nhiều căn cứ xác định thiệt hại vụ án là 1.927 tỷ đồng như cáo trạng nêu - tính từ lúc khởi tố vụ án, tức tháng 12/2018, chứ không phải lúc các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, quan điểm này không được các luật sư chấp thuận khiến việc đối đáp giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Về vấn đề này, trước khi phiên tòa được mở, luật sư Nguyễn Thành Công có đơn kiến nghị các cơ quan tố tụng xác định lại thiệt hại vụ án. Bởi lẽ, pháp luật hình sự quy định: thời điểm xác định hành vi của mặt khách quan, xác định thiệt hại phải là thời điểm các bị cáo thực hiện tội phạm.

Theo luật sư Công, tội danh các bị cáo bị truy tố có cấu thành vật chất nên để truy cứu trách nhiệm hình sự buộc phải xác định thiệt hại vật chất đã xảy ra tại thời điểm phạm tội. Trong vụ án, hành vi của các bị cáo được xác định diễn ra tháng 6/2011 nhưng cáo trạng lại xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án, và dùng làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, xác định giá trị bồi thường thiệt hại là trái quy định pháp luật.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 589 BLDS 2015 quy định về Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. UBND TP đã giao đất cho chủ đầu tư không đúng pháp luật nên Nhà nước có quyền yêu cầu các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về bồi thường lợi ích này. Đồng thời khi quyết định cần xem xét đến quá trình thanh tra, kiểm tra đối với dự án của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đã bỏ mặc từ tháng 9/2011, mãi đến tháng 12/2018 mới phát hiện, khởi tố.

Về trách nhiệm dân sự, do Công ty Lavenue đã được phê duyệt không đúng quy định nên công ty này buộc phải trả lại quyền sử dụng khu đất 8-12 Lê Duẩn cho Nhà nước - tức không có thiệt hại. Do đó, việc cáo trạng xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự buộc các bị can phải gánh chịu là 1.927 tỷ đồng là mâu thuẫn.

Theo đó, luật sư Công đề nghị các cơ quan tố tụng chấp thuận thiệt hại trong vụ án này là hơn 4,7 tỷ đồng (UBND TP HCM đã cho tháo dỡ trái pháp luật đối với nhà số 12 Lê Duẩn).

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy được đưa đến tòa sáng 17/9. Ảnh: Hữu Khoa.

Trả lời luật sư về mối quan hệ với Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue), cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài giữ nguyên quan điểm như trình bày với tòa hôm qua. Ông cho biết từng nhiều lần giải trình bằng văn bản rằng quan hệ giữa ông và Thúy không phải là tình cảm trai gái.

Bị cáo Thúy cũng cho rằng, mối quan hệ giữa hai người chỉ là "doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố". Do có hai người cậu làm trong cơ quan nhà nước, thường gặp gỡ ông Tài nên bà mới quen.

Hôm qua, trong ngày đầu tiên xét xử, ông Tài thừa nhận sai phạm trong việc ký quyết định giao khu nhà đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, cho công ty của Thuý do nóng lòng muốn thực hiện dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại vì đã kéo dài kế hoạch trong suốt nhiều năm.

Theo cáo trạng, Thúy lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Tài, gửi văn bản cho Công ty Quản lý Kinh doanh nhà (QLKDN) thành phố, tự nhận Hoa Tháng Năm là công ty "có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính" để xin tham gia thực hiện dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại khu nhà đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1. Thực tế, Công ty Hoa Tháng Năm chỉ vừa thành lập và chưa tham gia bất cứ dự án nào.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, năm 2011, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài "vì tình cảm riêng" với Thúy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty QLKDN), Đào Anh Kiệt (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út (cựu Trưởng và Phó phòng Quản lý đất, Sở Tài Nguyên và Môi trường) cho phép công ty của Thúy tham gia góp vốn thực hiện dự án.

Tháng 8/2010, ông Tài chấp thuận cho Công ty QLKDN hợp tác với công ty của Thúy và 4 công ty của Bộ Công thương, thành lập Công ty CP Đầu tư Lavenue (Thúy làm Chủ tịch) thực hiện dự án. Phó chủ tịch cũng có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành hoàn tất thủ tục cho công ty này được giao và thuê nhà đất gần 5.000 m2 tại 8-12 Lê Duẩn, gây thiệt hại 1.927 tỷ đồng.

Quốc Thắng