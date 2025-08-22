Căn cứ không quân Colombia bị đánh bom, ít nhất 5 người chết

Xe mang bom phát nổ trên con phố đông đúc gần căn cứ không quân ở thành phố Cali, Colombia, khiến ít nhất 5 người chết.

Cảnh sát Colombia cho biết vụ đánh bom hôm 21/8, nhằm vào căn cứ không quân Marco Fidel Suarez, nơi đặt Trường Hàng không Quân sự (EMAVI), ở phía bắc thành phố Cali. Ít nhất 5 người đã chết và 36 người bị thương trong sự việc.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

"Có tiếng nổ như sấm gần căn cứ không quân. Rất nhiều người bị thương, hàng loạt ngôi nhà gần căn cứ cũng bị hư hại", nhân chứng Hector Fabio Bolanos cho hay.

Lực lượng an ninh kiểm tra khu vực xe bom phát nổ ở thành phố Cali, Colombia, ngày 21/8. Ảnh: AFP

Một số tòa nhà và trường học trong khu vực đã được sơ tán. Thị trưởng Cali Alejandro Eder ban hành lệnh cấm xe tải lớn vào thành phố do lo ngại các vụ nổ tiếp theo, đồng thời treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin về vụ đánh bom.

Nhân chứng Alexis Atizabal cho hay thương vong có thể bao gồm cả dân thường. "Có người đi trên đại lộ đã thiệt mạng", anh nói.

Thống đốc vùng Valle del Cauca Dilian Francisca Toro mô tả đây là "vụ tấn công khủng bố".

Hồi tháng 6, các nhóm du kích cánh tả đã nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom và tấn công ở Cali cùng khu vực lân cận, khiến 7 người thiệt mạng.

Các nhóm du kích, lực lượng bán quân sự và băng đảng vẫn kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Colombia, nhưng quốc gia này đã có một thập kỷ tương đối yên bình. Bạo lực gần đây gia tăng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026. Cũng trong ngày 21/8, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng du kích và cảnh sát ở phía tây bắc nước này.

Những vụ tấn công đã gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro, người bị chỉ trích có thái độ hòa giải với các nhóm vũ trang và khiến bạo lực gia tăng.

Thùy Lâm (Theo AFP)