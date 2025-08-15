Căn cứ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin

Phóng viên tập trung bên ngoài Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, hôm 14/8, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021. Lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngồi trực thăng tới kiểm tra Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson hôm 15/7.
Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được chọn sau quá trình rà soát kỹ lưỡng các địa điểm khả thi về an ninh và hậu cần có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska.
Biển cảnh báo được đặt trên hàng rào bên ngoài cổng vào Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.
Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cũng cho biết sẽ thực thi lệnh hạn chế bay của Cục Hàng không Liên bang trên không phận thành phố Anchorage để phục vụ hội nghị thượng đỉnh.
Các phương tiện xếp hàng ở lối vào căn cứ ngày 13/8. Căn cứ này được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu gay gắt.
Ukraine và các đồng minh châu Âu hy vọng hội nghị sẽ đưa tới đột phá trong việc chấm dứt xung đột, nhưng vẫn có lo ngại rằng ông Trump sẽ đề xuất Ukraine nhượng một phần lãnh thổ cho Nga để đạt thỏa thuận hòa bình.
Một trực thăng quân sự bay phía trên Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ngày 13/8.
Căn cứ này đóng vai trò bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nó có tầm quan trọng chiến lược trong Chiến tranh Lạnh vì điểm gần nhất giữa Alaska và Nga chỉ cách nhau 4,8 km.
Elmendorf-Richardson cũng được đặt tại khu vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Nga bởi vào năm 1867, Sa hoàng Alexander II đồng ý bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Ông Trump từ lâu coi Andrew Jackson, tổng thống Mỹ khi đó, là anh hùng.
Tổng thống Trump trò chuyện với quân nhân khi dừng chân để chuyên cơ Không lực Một tiếp liệu tại căn cứ Elmendorf-Richardson hồi năm 2019.
Ông Trump từng vài lần tới Elmendorf-Richardson ở nhiệm kỳ đầu tiên và hội nghị thượng đỉnh với ông Putin sắp tới là lần đầu tiên ông tới căn cứ này trong nhiệm kỳ thứ hai.
Ông Barack Obama thăm căn cứ này vào năm 2015 và ở lại đây ba ngày, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên phía bắc Vòng Bắc Cực.
Năm 2023, tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm căn cứ này để tham dự lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Du khách tại triển lãm hàng không Arctic Thunder ở căn cứ Elmendorf-Richardson hồi tháng 7/2024.
Căn cứ quân sự lớn nhất Alaska này là sự kết hợp giữa căn cứ Elmendorf của không quân với căn cứ Fort Richardson của lục quân. Elmendorf-Richardson nằm tại khu vực hẻo lánh và là nơi triển khai một số tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ, trong đó có F-22 Raptor.
Một màn trình diễn trong triển lãm hàng không Arctic Thunder tại Elmendorf-Richardson tháng 7/2024.
Căn cứ này cũng là nơi sinh sống của hơn 32.000 binh sĩ và gia đình, chiếm khoảng 10% dân số Anchorage.
Quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ canh gác trong một buổi huấn luyện tại Elmendorf-Richardson tháng 1/2023.
Ông Putin sẽ là tổng thống Nga đầu tiên đến Anchorage. "Có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn chúng tôi bay qua eo biển Bering và tổ chức hội nghị thượng đỉnh quan trọng, được mong đợi giữa lãnh đạo hai nước tại Alaska", Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của ông Putin, cho hay.
Lính Mỹ tập trận bắn đạn thật tại căn cứ Elmendorf-Richardson hồi tháng 3/2022.
Căn cứ nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ, phủ đầy tuyết trắng, hồ nước, sông ngòi và sông băng, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Chi phí vận hành căn cứ cao do vị trí đặc biệt của nó.
Một phòng họp tại căn cứ Elmendorf-Richardson trong cuộc họp có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao không quân tháng 10/2022.
Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy của Không quân Mỹ sử dụng xuồng hơi để giải cứu nạn nhân trong buổi huấn luyện cứu hộ trên băng tại hồ Six Mile thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tháng 1/2023.
"Mọi người nghĩ quốc gia thứ ba sẽ được chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, do đó Alaska là bất ngờ lớn. Đối với ông Trump, thật tuyệt vời khi ông Putin đến Mỹ. Đối với ông Putin, cũng thật tuyệt vời khi chỉ cần bay qua biển thay vì các quốc gia khác", Nina Khrushcheva, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường New School ở New York, nói.
Huyền Lê (Theo AFP, AP, Reuters)