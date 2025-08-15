Căn cứ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin

Phóng viên tập trung bên ngoài Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, hôm 14/8, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021. Lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia.